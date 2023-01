Raoul Bova senza peli sulla lingua: “Maria Chiara Giannetta mi provoca una…”

L’affascinante Raoul Bova confessa cosa pensa sulla collega Maria Chiara Giannetta, al suo fianco in diversi set

Gli appassionati della fiction Buongiorno, mamma! possono gioire, sta per tornare in tv la seconda stagione della serie che ha per protagonista il bel Raoul Bova, che per l’occasione ha rilasciato alcune interviste.

Il via è previsto per il prossimo 15 febbraio e in molti so chiedono che novità ci saranno per i due protagonisti Anna e Guido, ovvero Maria Chiara Giannetta e Bova. Stando alle anticipazioni che i due attori hanno fatto ci attendono grosse novità. A Sorrisi l’attore ha parlato di diversi colpi di scena: “Uno tirerà l’altro con un continuo capovolgimento di fronte. In questa stagione ci saranno molte sorprese che riguardano i nostri figli ma anche noi due”.

Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta: l’intervista doppia

Entrambi gli attori sono stati coinvolti in una intervista doppia, e oltre che della serie che li vede recitare assieme si è parlato anche di vita privata. La famiglia al centro della fiction provoca diversi ricordi in Bova che racconta: “Io sono stato un figlio un po’ ribelle e con mio padre ho avuto diversi scontri, ma poi siamo cresciuti insieme e lui ha imparato a darmi sempre più fiducia. Da quando si era trasferito in campagna, poi, era diventato una persona meravigliosa: mi confidavo e a lui bastavano uno sguardo o un abbraccio per rispondermi”.

Si parla poi di gossip e di social, nel quale entrambi sono spesso coinvolti, e mentre la donna afferma che non dà peso alcuno ai commenti, l’attore dichiara: “Una volta che l’hai usato per il tuo lavoro, se hai una vita piena, una famiglia, dei figli, non ti resta tanto tempo per leggere certe notizie. Detto questo, a volte è capitato che certe cose uscite in determinati momenti mi abbiano un po’ infastidito: però, come si dice, non si può piacere a tutti. L’importante è coltivare i rapporti con le persone che ti vogliono bene”.

La confessione

Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta sono entrambi impegnati sia sul set di Buongiorno, mamma! che su quello di Don Matteo 14, dove lui veste ancora i panni di Don Massimo e lei quelli del capitano Anna Olivieri.

Confessa l’attore: “Sono contento di ritrovare anche lì Maria Chiara perché è una entusiasta del lavoro. A volte nelle serie si tende a mettere il pilota automatico: lei, invece, ti sorprende sempre e lo shock della sorpresa ti provoca una reazione sincera che si riflette nella recitazione”.

Maria Chiara invece ammette: “Purtroppo lì io e Raoul ci vediamo pochissimo. La prima volta che ci siamo incontrati avevamo già fatto la prima stagione di ‘Buongiorno, mamma!’. Ci siamo guardati e gli ho detto: ‘Avresti potuto dirmelo che eri un prete!’ e siamo scoppiati a ridere“.