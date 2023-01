Orrendo risveglio per Massimiliano Ossini: purtroppo per lui è finita | Non ce l’ha fatta

Il conduttore di Linea Bianca Massimiliano Ossini raggiunto da una pessima notizia. Per lui sembra proprio finita

Il biondo Massimiliano Ossini deve il suo successo alla Disney; il suo esordio infatti risale al 2000 nel canale satellitare Disney Channel di cui diventa il volto. Una volta sbarcato sulla Rai con Diseny Club viene notato e gli viene affidata la conduzione del noto Linea Verde fino al 2010 quando conduce Cose dell’altro Geo. Da allora la sua specialità sono format che hanno a che fare con la natura, come Linea Bianca, che si occupa di montagna.

Ma Ossini fa capolino anche a Mezzogiorno in famiglia e Uno Mattina estate, e in diversi altri programmi, dimostrando di essere un bravo conduttore che si adatta a qualunque format. Nella vita privata è sposato dal 2008 con Laura Gabrielli con la quale ha tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni.

Massimiliano Ossini addio

Linea Bianca come accennato è un programma che si occupa della montagna o, come si legge nella sua descrizione su RayPlay: “Culture, realtà di imprese, curiosità, tradizioni per esplorare la montagna nei suoi molteplici aspetti. All’interno di ogni puntata, spazi dedicati all’alimentazione e all’agronomia curati da esperti del campo, integrati con racconti attinti dal folklore, i miti, le leggende della montagna”.

Ma tutto questo potrebbe finire presto? Così ha osservato un lettore di Nuovo Tv che, in una lettera inviata alla rubrica del noto divulgatore Alessandro Cecchi Paone ha scritto riferendosi al programma di Massimiliano Ossini: “Un domani questa trasmissione verrà riesumata per ricordare ai telespettatori com’era la Terra quando ancora in montagna nevicava? Ho fatto questa riflessione l’altro giorno, guardando il programma del bravo Massimiliano: se in futuro esisterà ancora la televisione, faranno vedere programmi come questo per ricordare quale paradiso stiamo distruggendo? Che tristezza!”

La risposta di Cecchi Paone

Nella risposta di Alessandro Cecchi Paone leggiamo tutto il dispiacere per una catastrofe, quella del cambiamento climatico, con la quale stiamo facendo i conti già da un po’: “La colpa della sua tristezza non è certo di Massimiliano, ma dei produttori di tutte le televisioni che non hanno affiancato ai programmi tradizionali come Linea Bianca, altrettanti spazi sul riscaldamento globale e sui cambiamenti climatici che stanno ormai trasformando il nostro pianeta”.

In effetti anche Massimiliano Ossini tiene molto all’ambiente e alla sua salvaguardia, come si nota dalle sue parole a Repubblica qualche mese fa: “Da anni racconto sia i territori, sia le conseguenze che hanno avuto sugli stessi luoghi i cambiamenti climatici. […] Fino a qualche anno fa eravamo in pochi a parlarne, mentre oggi se ne parla di più, ma nel frattempo la situazione è peggiorata. Credo che ognuno di noi debba fare qualcosa”.

E spiega così la linea che tiene nella sua conduzione: “Così, anche se nelle mie trasmissioni non mi piace allarmare il pubblico, mostro e fotografo il Pianeta raccontando la situazione attuale e cosa potremmo fare per migliorarlo”.