Kate e William spodestati da Palazzo: la mossa diabolica di Carlo e Camilla

Carlo e Camilla forse hanno attuato un piano per spodestare William e Kate dal Palazzo. Ecco cosa succede a Londra

I rapporti nella famiglia inglese non sembrano proprio essere distesi, soprattutto dopo la pubblicazione di Spare e le altre vicissitudini di Palazzo. Infatti, continuano a essere al centro del clamore mediatico che non appresta a spegnersi visti i record di incassi del libro di Harry.

Dal Londra non è arrivato nessun commento diretto a quanto sta accadendo e non si aspettano aggiornamenti. Dunque, alla fine anche la posizione di William e Kate all’interno della Royal Family potrebbe essere notevolmente ridimensionata.

Il libro del principe Harry sta scalando le classifiche mondiali e infatti è già arrivato a oltre 3 milioni di copie vendute. Questa cosa non fa molto piacere alla famiglia reale inglese che sta vedendo i suoi panni sporchi esposti al dileggio pubblico. Non aiuterà sicuramente i rapporti del principe con suo padre e suo fratello.

Nel libro sono raccontati dei momenti davvero molto tristi vissuti da Harry che sembra essersi sempre sentito trattare dal padre come la ruota di scorta. Questo libro non avrebbe di certo fatto piacere a Elisabetta che fortunatamente non ne ha mai visto la pubblicazione.

William e Kate sempre più marginali all’interno del palazzo

Carlo e Camilla hanno una nuova pupilla si tratta di Sophie di Wessex che si sta impegnando davvero tanto nel prendere parte agli impegni di palazzo, tanto che i reali hanno pensato di lodarla pubblicamente per il suo impegno pubblico. Infatti, la donna è sempre di più uno dei personaggi di spicco del palazzo reale tanto da aver superato in popolarità persino Kate Middleton secondo alcune voci.

Dunque Carlo e Camilla nel post di auguri si sono dilungati in complimenti verso Sophie, proponendo un carosello di vari eventi a cui ha preso parte brillantemente negli ultimi tempi. Questo omaggio è stato molto apprezzato dalla nobile perché è segno della profonda stima che Re e Regina hanno nei loro confronti.

Sophie è diventata nel giro di pochissimo tempo la pupilla di Carlo e Camilla. Non poteva essere altrimenti, d’altro canto, visto che alla fine era anche la preferita di Elisabetta II, con grande invidia di tutti gli altri nipoti. Questo sta provocando dei grandi malumori con alcuni degli altri familiari. Ad esempio, Andrea e le sue figlie sono sempre più esclusi dagli affari di palazzo, soprattutto dopo lo scandalo provocato dal fratello di Carlo. Inoltre, anche William e Kate non sono molto contenti della situazione, già duramente colpiti come sono da tutto quello che è successo dopo la pubblicazione del libro di Harry.