Talpa ad Amici, spifferati tutti i torbidi dettagli di Capodanno: altro che noce moscata!

Continua a suscitare l’interesse del pubblico a casa quello che è successo durante la notte di Capodanno nella casetta tra i concorrenti di Amici. Una talpa fa delle torbide rivelazioni in merito

Non smette di far parlare di sé quanto accaduto durante la notte di Capodanno nella casetta di Amici. Infatti, i professori si sono trovati a dover prendere provvedimenti.

Maria De Filippi ha preferito non far vedere nessun video in merito all’accaduto per tutelare i ragazzi. Qualcuno ha raccontato che i ragazzi sono stati puniti perché hanno provato a sniffare la noce moscata.

Quello che è successo davvero non è ancora ben chiaro e si aspettano degli aggiornamenti nelle prossime puntate.

Tuttavia, arriva un altro inquietante retroscena in merito a quella notte. Non sembra essere della semplice noce moscata.

Ecco cos’è successo davvero ad Amici la notte di Capodanno: parla l’investigatore social

Alessandro Rosica, un noto investigatore social ha raccontato cosa è davvero successo la famosa notte di Capodanno nella casetta di amici. L’uomo ha infatti detto: “Io avrei trasmesso tutto, anche per mostrarlo ai loro parenti amici. Visto che loro li difendono e dicono che non hanno fatto nulla. Ma secondo voi Maria e la Fascino cacciano delle persone senza motivo? Si tratta di fatti davvero gravi, uno scandalo, non è solo l’uso inappropriato di quella robaccia e di altra roba. C’è tanto altro dietro credetemi. Tempo al tempo e saprete tutto, presto conoscerete la verità.

Ho saputo dettagli sconcertanti ma oltre all’uso di certa roba, anche altra roba schifosa, roba schifosa. Se non è solo l’uso di roba è anche un’altra roba. Due sono le cose, che puoi fare dentro una casa? Non posso dire altro perché l’ho saputo dall’unica persona che mi poteva dire tutto. Quindi non fatemi litigare con questa persona. Vedete che tutte le cose le sanno quelli che lavorano ad Amici e i ragazzi. Comunque gli eliminati non possono negare, ci stanno le telecamere e chi doveva vedere ha visto. Maria e la produzione si è comportata benissimo, certe cose nessuno le avrebbe permesse. Ripeto, cose gravissime, oltre a quella roba, anche altra roba non ammessa lì dentro. La produzione ha agito nel migliore dei modi.”

Inoltre, ha poi aggiunto: “Una cosa del genere non è mai successa prima nel programma. Questi andavano denunciati altro che. Ormai avete capito tutto ragazzi. La fonte che me l’ha detto è affidabile altrimenti non avrei parlato. Questa roba in tv non dovrebbe succedere, ma nemmeno nella vita reale. Guardate che questa cosa è molto peggiore del caso Bellavia del GF Vip. E poi non l’hanno fatto una sola volta, l’hanno fatto, rifatto e rifatto sapendo di essere ripresi, perché non erano in sé”.