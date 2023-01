Alfonso Signorini cattivissimo: proprio a lei ha dovuto rivelare che è “cornuta” | Lacrime

Il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha dato una pessima notizia ad un personaggio noto: è stata tradita

Alfonso Signorini è da tempo conduttore del Grande Fratello Vip, prima ancora ne è stato opinionista. Ma forse non tutti sanno che il suo vero lavoro è quello di giornalista. Inoltre è direttore della rivista Chi, in edicola ogni settimana.

In veste di giornalista ovviamente le notizie diffuse non sempre sono state piacevoli per i diretti interessati, e trattandosi principalmente di una rivista di gossip è ovvio che spesso e volentieri si parli di tradimenti e paparazzate imbarazzanti.

A raccontare uno di questi è stata proprio la diretta interessata, che si è trovata sulle prime pagine del settimanale di Signorini additata come “cornuta”, e la cosa non è certo stata piacevole. Vediamo di chi si tratta e cosa le è successo.

La rivelazione di Alfonso Signorini

Essere traditi è un’esperienza devastante, ma scoprirlo attraverso le pagine di un giornale deve esserlo ancora di più. Così Antonella Clerici, perché è di lei che stiamo parlando, ha raccontato di come ha scoperto il tradimento dell’ex compagno Eddy Martens, padre della sua Maelle.

Nel corso di un’intervista proprio a Chi, la bella conduttrice ha rivelato che in quell’occasione Alfonso Signorini ha mostrato un po’ di umanità e scrupolo, e consapevole della portata della notizia che stava per dare, ha pensato bene per fortuna di avvisarla prima dell’uscita della stessa. La Clerici confessa: “Ricordo quando, sulla copertina di Chi, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”.

C’è da dire comunque che all’epoca del fattaccio, correva l’anno 2011, il traditore ha negato di essere tale e a Vero ha dichiarato: “Mi sembra chiaro che quella ragazza ha organizzato tutto e mi ha incastrato chiamando i paparazzi. L’avevo conosciuta due ore prima. È davvero triste che la gente voglia approfittare di chi ha più popolarità per finire sui giornali. A me queste cose non interessano, io ho la testa su qualcos’altro”. La storia con la conduttrice è comunque terminata.

Antonella oggi è felice accanto al suo Vittorio Garrone, e per mettere a tacere alcune voci su un presunto matrimonio segreto ha affermato: “Se mi sono sposata in segreto con Vittorio? Con la mia sincerità non potrei nascondervelo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo”.