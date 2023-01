Michelle Hunziker, finalmente il grandioso ritorno: i fan toccano il cielo con un dito

Ottime notizie per i fan della sempre sorridente Michelle Hunziker. L’atteso ritorno è stato annunciato

Sarà presto nonna Michelle Hunziker, e sembra incredibile. Ma nonostante l’appellativo resta una splendida donna che ha conquistato i suoi numerosi fan per il sorriso sempre presente sulle sue labbra anche nei momenti più bui della sua vita.

E ne ha avuti tanti, di momenti bui. Come la fine della splendida favola d’amore con Eros Ramazzotti, durata purtroppo solo 7 anni, dal 1995 al 2002, e dalla quale è nata Aurora, prossima anche lei a diventare mamma.

E come anche il secondo sogno d’amore infranto, quello con il secondo marito Tomaso Trussardi, un grande amore durato questa volta 11 anni, dal 2011 al 2022, dal quale sono nate le piccole Celeste e Sole.

Gli anni più bui

Sicuramente gli anni più bui nella vita di Michelle Hunziker sono stati quelli passati nelle mani di una setta, che l’ha portata, con il suo controllo, ad allontanarsi dagli affetti e che ha determinato la fine del primo matrimonio. Ne ha parlato in un libro dove ha raccontato la sua terribile esperienza, dal suggestivo titolo Una vita apparentemente perfetta.

Difficile rimanere impassibili davanti al suo toccante racconto, che ha fatto anche a Verissimo: “Sono entrata senza neanche accorgermene, cominciando con delle sedute di pranoterapia per risolvere un problema di alopecia. Attraverso un ricatto morale, lei (Clelia, la maga, ndr) cominciò ad allontanarmi e castigarmi. Mi dicevano che la fortuna della mia carriera dipendeva dal mio percorso di redenzione con loro, non dal mio talento”. E inizia così l’allontanamento dal marito per perseguire la “purezza”, e dalla mamma “la setta filtrava le chiamate: mia mamma veniva sempre respinta”.

Il ritorno di Michelle Hunziker

Un incubo durato diversi anni ma che ora è alle spalle di Michelle. Oggi la splendida svizzera può solo godersi il suo successo e l’amore che la circonda. E se ancora non è certo il ritorno con Tomaso, richiesto a gran voce dai fan e che sembra essere prossimo, è certo il suo ritorno in televisione.

Dopo le due fortunate e seguitissime serate di Michelle Impossible, uno show da lei condotto che ha visto la partecipazione di diverse personalità dello spettacolo che hanno saputo intrattenere e divertire il pubblico, sta per ripetersi l’evento. Lo ha spoilerato lei attraverso alcune story sul suo profilo, lasciandosi scappare che tra gli ospiti ci saranno la comica Katia Follesa, che ha preso parte anche alla scorsa edizione, e il cantante Max Pezzali. Al momento non sappiamo quale sarà la data di messa in onda ma i fan di Michelle Hunziker aspettano con ansia.