Gf Vip, truffa per i fan: “Rubati 18mila euro” | Alfonso Signorini scioccato

Fan derubati della bellezza di 18 mila euro. Persino Signorini non riesce a credere ai suoi occhi.

Al Grande Fratello Vip continuano a nascere e scoppiare coppie con una velocità allucinante. Di recente c’è stato un confronto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Infatti, Alfonso Signorini ha accusato il ragazzo, dicendogli: “La coerenza è un’altra cosa. Prima dici che è falsa ma poi sotto le coperte ci siete voi due”.

Il ragazzo ha risposto così al conduttore: “Sono tutto fuorché uno stratega. Non la vedo una mancanza di coerenza. Sono coerente con il mio pensiero. Non c’è scritto da nessuna parte cosa è giusto e cosa è sbagliato, è una mia decisione. Che con Oriana ci sia una certa attrazione l’ho sempre detto”.

Il ragazzo ha poi detto che non pensa che ci sarà mai una storia tra loro: “Una relazione con Oriana? Assolutamente no, non c’è. Passiamo del tempo insieme ma se per relazione intendi che è la mia ragazza, no. Fuori da qua? Ad oggi, no”.

Ora arriva addirittura una truffa ai danni dei fan della coppia. Ecco cosa sta succedendo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

I fan del Grande Fratello Vip sono stati derubati: la truffa ha scioccato tutti quanti

I fan del Grande Fratello Vip sono stati di recente vittima di una truffa veramente assurda. Infatti, come ha sottolineato alcuni utenti di Twitter, una ragazza di recente ha organizzato una raccolta fondi per poter pagare il noleggio di un aereo per far arrivare un po’ di sostegno a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Tuttavia, sembra che quell’aereo non sia mai decollato e che l’organizzatrice della raccolta sia scappata via con i soldi senza lasciare alcuna sua traccia. Questa vicenda ha dell’inverosimile. I soldi raccolti sarebbero addirittura 18mila euro eppure quei soldi sono spariti senza far arrivare nessun sostegno alla loro beniamina. I fan della trasmissione sono davvero indignati e increduli. Sui social network si sono fortemente arrabbiati e hanno cercato di mettere in guardia gli altri utenti Twitter da ulteriori truffe.

Uno di loro ha infatti detto: “Quando donate soldi per un aereo assicuratevi che la persona sia seria. Non versate soldi a chiunque apra una raccolta. E se quello che raccontate è vero dovete denunciare la persona”. Mentre un altro ha sottolineato: “Era già successo l’anno scorso con l’aereo di Soleil da parte dei fan e di Gianluca, in quel caso lui ci aiutò tantissimo e questa rischiava di essere denunciata, dovete fare così”.