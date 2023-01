Luca Argentero dopo 4 anni di ‘tradimenti’ esce fuori l’amante: è famosa tanto quanto lui | 25 anni di matrimonio distrutti

Dopo ben quattro anni di “tradimenti”, Luca Argentero tradisce lei proprio con una donna famosa quanto lui: ecco di chi si tratta

Grazie alla grandissima professionalità e all’enorme talento, uno degli attori che ha reso il cinema italiano molto consono e completo è lui, Luca Argentero. Nel corso della sua carriera ha avuto l’onore di interpretare tantissimi personaggi tutti diversi tra di loro ma sempre con qualche storia da raccontare; ad esempio si possono ricordare alcuni film come Poli Opposti, Diverso da chi, Io Leonardo e la famosa fiction Doc-Nelle tue mani. Purtroppo, però, le vite possono essere sconvolte anche da presunti “tradimenti” che possono cambiare tutto, lasciando senza fiato i fan.

Il successo di Luca Argeneto è avvenuto grazie alla partecipazione al Grande Fratello 2003, in quanto segnalato agli autori e ai provini da sua cugina Alessia Ventura, all’epoca “letterina” del programma Passaparola. Terminata quell’importante esperienza, Luca ha cominciato a dar spazio alla recitazione, interpretando per due anni il ruolo di Marco Tosi nella serie televisiva Carabinieri.

Oltre il cinema e il set, luogo magico in cui dedica la maggior parte della sua vita, ama anche coltivare delle passioni come lo yoga, la natura e la montagna. In una intervista, infatti, ha rivelato: “Amo le cose semplici: le gioie che mi dà il mio orto, una passeggiata in montagna (vengo da una famiglia di alpinisti), il tennis“.

Nonostante il grande successo, molte volte ci si imbatte in storie che sono realistiche e nella società di oggi sono molto frequenti: si parla proprio di tradimenti. I tradimenti, sono all’ordine del giorno e fanno soffrire ma anche liberare dai pesi di cui nella vita non possiamo assolutamente fare a meno. Purtroppo, proprio Luca Argentero ne è stato protagonista di un “presunto tradimento” che ha lasciato proprio tutti senza parole.

Il presunto “tradimento” di Luca Argentero

Come abbiamo anticipato, i tradimenti nella nostra società sono all’ordine del giorno e lasciano sempre l’amaro in bocca soprattutto a chi li riceve. Luca Argentero ne è stato protagonista nel famoso film I migliori giorni, uscito nelle sale cinematografiche nel 2023, incassando circa 1,8 milioni di euro e 241 mila euro nel primo weekend.

Argentero interpreta Gianni, buono ma infedele che tradisce la moglie Sonia (interpretata da Valentina Lodovini), dopo ben venticinque anni con un’amante che tutti conosciamo poiché anche lei fa parte dello spettacolo.

L’amante in questione con il quale il buon Gianni si divide è lei, Clarissa interpretata da Maria Chiara Centorani. La situazione degenera quando lui decide di portarle a cena la sera del 14 Febbraio. Riesce quasi a compiere la missione impossibile, quando sua moglie scopre tutto ma la situazione degenera e ha dell’incredibile. Un film assolutamente da vedere!