Christian de Sica, beccato senza vestiti in mezzo alla strada: immagini impensabili

Pensereste mai di vedere per strada Christian De Sica senza vestiti? Beh è davvero successo, scopriamo insieme i dettagli

Uno degli attori che ha sempre dimostrato la sua vivacità e la sua professionalità in moltissimi film è proprio lui, figlio d’arte, Christian De Sica. L’uomo, nel corso della sua importante e brillante carriera, è diventato uno dei punti di riferimento di un genere diverso e particolare come quello dei cinepanettoni, non sempre ben visto dai critici cinematografici. Qualche tempo fa, però, sono uscite fuori facendo scalpore alcune foto di De Sica senza vestiti, ma cosa sarà successo?

Il grande Christian De Sica ha vissuto in una famiglia dove l’arte era il pane quotidiano, in quanto suo papà era un grande maestro di cinema e attore che ha fatto la storia cinematografica italiana, Vittorio De Sica, mentre suo zio era un importante artista di colonne sonore. Possiamo però ricordare che De Sica ha cominciato la sua carriera in qualità di cantante, partecipando perfino a Sanremo senza molto successo.

Successivamente, muove i primi passi nell’ambito cinematografico partecipando come protagonista nel noto film La Madama di Duccio Tessari. Il vero successo lo ottiene nel 1983 con il suo primo cinepanettone al fianco di Massimo Boldi, Vacanze di Natale. Da allora la coppia De Sica- Boldi diventa una delle unti di diamante di questo genere. Tra i film che hanno avuto più successo possiamo ricordare Natale sul Nilo, Natale in India, Natale a Miami.

Dal 1980, l’uomo è sposato con Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone e, insieme hanno due figli Brando e Maria Rosa. Da qualche tempo, però, Christian non recita in maniera continua ma rimane sempre un punto di riferimento del cinema italiano. Qualche tempo fa, l’attore ha fatto qualcosa di inaspettato lasciando senza parole i fan.

Il gesto inaspettato di Christian De Sica

De Sica è sempre stato un attore che ha riservato enormi sorprese al suo pubblico e, proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, dove ha raccontato le esperienze della sua carriera che lo hanno segnato particolarmente. Sul suo profilo Instagram ha voluto pubblicare uno scatto molto aprticolare che ha lasciato senza parole i fan.

Il grande attore e figlio d’arte ha espresso anche un pensiero su quello che è la comicità di oggi affermando: “È una stupidaggine, la comicità vive anche di cattiveria. Il politicamente corretto castra i comici e se ci fate caso nei cinema non ci sono i boati di risate come negli anni ’70 e ’80. Oggi si fanno delle risatine e delle commedie romantiche gentili“.

Ricordando con nostalgia quei momenti, l’attore ha pubblicato uno scatto in cui appare nudo e si copre le parti intime con un barboncino, proprio sul set del film Natale in Crociera. La simpatia e l’ironia di Christian De Sica non passerà mai di moda.