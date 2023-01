Katia Ricciarelli, dopo anni esce fuori la tremenda confessione su Pippo Baudo: “Quando ero incinta mi chiese di farlo”

Katia Ricciarelli nasconde un doloroso retroscena: la presa di posizione di Pippo Baudo ha distrutto il suo sogno.

La soprano rodigina Katia Ricciarelli ha recentemente goduto di rinnovata popolarità grazie alla sua partecipazione al “GF Vip 6“, in cui ha fatto conoscere al grande pubblico la donna dietro all’artista di caratura internazionale.

La cantante lirica ha dato infatti sfoggio di un temperamento fumantino e irriducibile, arrivando persino ad aspri scontri con le compagne Miriana Trevisan, Manila Nazzaro e, ovviamente, con le pepatissime sorelle Selassié.

D’altro canto, anche la sua vita sentimentale si è rivelata negli anni turbolenta e piena di asperità. Dopo la fine della lunga relazione con il tenore spagnolo José Carreras, infatti, Katia Ricciarelli non ha di certo appeso la speranza di un amore duraturo al chiodo.

Nel 1986 è convolata a nozze con il noto conduttore Rai Pippo Baudo, ma la coppia ha ufficializzato la separazione nel 2004, divorziando definitivamente 3 anni dopo. Ad oggi, Katia Ricciarelli vive con il suo barboncino Ciuffy in una spaziosa casa, ricca di arte e pregiati elementi di arredo, ma un penoso rimpianto del passato continua a tormentarla…

Katia Ricciarelli lo confessa: “Sono stata punita, è giusto così”

Sembra che la loquace soprano covi dentro di sé un dolore mai sedato dal tempo, e che risale all’epoca del suo matrimonio con Pippo Baudo. Katia Ricciarelli ha manifestato in diverse occasioni un’amara nostalgia al riguardo, legata soprattutto alla mancata maternità. Nessuna delle sue relazioni, infatti, ha dato i natali ad un erede, con sommo dispiacere della cantante.

Katia Ricciarelli ha confessato, inoltre, di aver rinunciato a portare avanti una gravidanza a causa della presunta reticenza di Pippo Baudo. Ha infatti rivelato: “Rimasi incinta, ma Pippo mi chiese di abortire, perché evidentemente pensava che fosse troppo presto… Poi sono stata punita, non ho avuto figli. Evidentemente, è giusto così“. L’amara constatazione suggerisce la convivenza interiore con un dolore antico e indimenticato, per la granitica Katia nazionale.

Katia Ricciarelli e la solitudine

In una recente intervista a “SuperguidaTV”, la cantante ha ammesso di aver fatto pace con sé stessa, e con il suo carattere apparentemente roccioso. “A volte ho fatto fatica a far comprendere determinate cose, e ho avuto delle reazioni magari eccessive“, ha commentato, in relazione soprattutto alle risse nella casa di Cinecittà.

“Tralasciando il periodo del matrimonio, ho sempre vissuto da sola. Sembra che io abbia un carattere duro, ma non è così“, ha proseguito. “Dopo due minuti ci rido sopra. Tutti noi possiamo avere delle reazioni eccessive. L’importante è riconoscerlo, e chiedere scusa“.