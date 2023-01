Tomaso Trussardi, alla fine la verità è uscita fuori: ecco cosa ha fatto a Michelle Hunziker

Non è servito a niente il tentativo di riconciliazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Ora viene rivelata la verità su ciò che l’imprenditore ha fatto ripetutamente alla conduttrice

La storia tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ha fatto sognare tutti quelli che credono alle favole. Belli e giovani, il loro è stato un amore molto intenso che purtroppo si è visto portare via sotto il naso l’agognato lieto fine.

Infatti, qualche mese fa hanno annunciato la fine della loro storia. Purtroppo, questo ha coinvolto tutta la loro famiglia allargata.

All’inizio, i due si erano ripromessi di tenere il massimo riserbo sulla separazione, in modo da preservare il più possibile le loro figlie Sole e Celeste. Infatti, ci tenevano a mantenere i rapporti il più amichevoli possibile. Sappiamo alla fine che le cose non sono affatto andate così.

Infatti, sono stati moltissimi i giornali che hanno cercato i reali motivi della fine del matrimonio. Se il dito veniva puntato unicamente su Michelle Hunziker, ora spunta la verità. Ecco che cos’ha fatto Tomaso Trussardi.

Ecco finalmente la verità: Tomaso ha fatto questo a Michelle

Tomaso Trussardi dopo la fine della relazione non si sta comportando proprio benissimo. Infatti, ha deciso di vendicarsi con l’ex moglie e madre delle sue due figlie in tutti i modi possibili e immaginabili. Di recente, non è sfuggito il fatto che l’imprenditore ha defollowato da Instagram sia Michelle che sua figlia Aurora. Questo è successo dopo che i due neo-nonni hanno deciso di scambiarsi un giocoso bacio in diretta televisiva. Inoltre, la vendetta di Tomaso si è abbattuta anche sul compagno di Aurora Ramazzotti. Infatti, il giovane avrebbe dovuto iniziare a lavorare per l’azienda Trussardi.

Tuttavia, in seguito all’ufficializzazione del divorzio, l’imprenditore ha deciso di interrompere il loro rapporto di lavoro. Quando la neo mamma Aurora ha deciso, dopo mesi di silenzio, di dare la sua opinione in merito alla questione della separazione, ha sottolineato che era finalmente felice di vedere sua madre non soffrire più per amore. Infatti, uno dei supposti motivi della rottura sarebbero i continui tradimenti da parte dell’uomo.

Tomaso Trussardi è stato spesso pizzicato dai paparazzi insieme ad altre donne. Inoltre, è spesso stato il protagonista di lunghi viaggi ad alta quota in compagnia di aitanti ragazze, anche se non si sa con certezza di chi. Queste informazioni accendono una luce del tutto inedita sul rampollo che fino a ora è stato indicato come la povera vittima della situazione.