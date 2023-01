Dopo Terence Hill anche lui ha detto “no”: Don Matteo ha perso il grandissimo attore

Dopo l’addio di Terence Hill all’amatissima fiction Rai, un altro volto dice no per la parte di don Matteo. La perdita dispiace ai fan della serie

Nonostante Terence Hill se ne sia andato, la fiction più amata di sempre continua ad andare avanti e collezionare successi. È infatti stata confermata per altre due stagioni.

Sembra proprio che Raul Bova sia riuscito a riempire il vuoto lasciato dallo storico protagonista di Don Matteo.

Infatti, è riuscito a collezionare un successo dietro l’altro, facendo aumentare lo share di puntata in puntata.

Eppure, Terence Hill non è l’unico attore che ha detto no alla parte del prete più famoso d’Italia. Ecco chi altro ha rifiutato quel ruolo.

Un noto volto Rai ha detto no per la parte di don Matteo: ecco di chi si tratta

Lino Guanciale ha deciso di rifiutare il ruolo da protagonista per una delle serie Rai più amate: Don Matteo. Infatti, Terence Hill ha abbandonato la serie Don Matteo per alcuni motivi personali, lasciando un grandissimo vuoto nel cuore dei telespettatori che erano molto affezionati al protagonista della fiction. Infatti, in molti si aspettavano un vero fiasco per la nuova stagione senza l’amatissimo volto degli spaghetti Western. Sappiamo però che non è andata proprio così, anzi, il contrario. Gli ascolti hanno superato il 30% di share, arrivando addirittura a 6 milioni di spettatori per episodio.

Questo perché alla fine la scelta del nuovo son Matteo si è rivelata vincente. Tuttavia, l’attore romano sembra non essere stata la prima scelta dei casting director della rete pubblica. Infatti, lui stesso nel corso di un’intervista televisiva ha confessato: “In passato mi avevano proposto di fare Don Matteo ma non l’ho fatto”. L’attore è ormai diventato uno degli attori di punta delle fiction rai. Infatti, è il protagonista di tantissime delle serie più amate del momento come l’Allieva o la Porta Rossa, il cui ritorno è stato aspettato con impazienza da tantissimi dei suoi fan.

La rinuncia al ruolo di Don Matteo appare non proprio una scelta azzeccata da parte dell’attore, visto il successo in termini di share totalizzato dalla fiction. Tuttavia, la motivazione principale sembra essere legata ai numerosi impegni di Lino Guanciale. Infatti, ha girato la seconda stagione della Porta Rossa che sembra sarà anche l’ultima. Infatti, nonostante l’attore sia estremamente legato al personaggio, crede fermamente: “È meglio per certi brodi ben riusciti non allungarli troppo“. Inoltre, è impegnato nella registrazione dell’ultima stagione del commissario Ricciardi dove ci sarà un vero e proprio colpo di scena per il personaggio.