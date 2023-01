Da piccola occhi corvini e frangetta dolcissima, oggi è il sogno di mezza Italia: ecco chi è

Ha fatto innamorare milioni di persone con la sua risata coinvolgente e il suo intrigante sguardo da cerbiatta.

La carriera sul piccolo schermo della nostra protagonista comincia alla fine degli anni ’90, quando diventa una delle veline di Striscia la Notizia, un’esperienza che la plasmerà profondamente facendola catapultare nel mondo dello spettacolo. Non passo molto tempo prima che la ex velina posi due dei calendari più noti d’Italia, GQ e Max.

Successivamente intraprende la carriera di conduttrice, prendendo le redini di celebri trasmissioni come Controcampo. Nel 2011 addirittura affianca Gianni Morandi e Belen Rodriguez al Festival di Sanremo. Un’edizione non priva di polemiche e discussioni. Basti ricordare la farfallina intravista mentre la showgirl argentina scendeva lungo la famosa scalinata dell’Ariston. Allora avete capito di chi stiamo parlando?

Chi è la bambina in foto?

Nel corso degli anni la nostra protagonista si è cimentata anche nella recitazione, comparendo nella sit- com Love Bugs al fianco di Fabio De Luigi. Inoltre ha avuto un ruolo importante anche se nella nota serie targata Canale 5, I Carabinieri.

Stiamo parlando proprio di Elisabetta Canalis, una delle showgirl più celebri del piccolo schermo e probabilmente la velina di Striscia più nota e apprezzata a livello internazionale. Degna di nota è anche la sua vita sentimentale. Come dimenticare la storia d’amore con l’ex calciatore Bobo Vieri, finita ormai diversi anni fa.

Per non parlare della sua relazione con l’ex scapolo d’oro di Hollywood, George Clooney, con il quale è rimasta per ben due anni. Quest’ultimo poi poco dopo ha incontrato la sua futura moglie, Amal Alamuddin. Secondo alcune indiscrezioni l’incontro fortuito sarebbe avvenuto proprio nella villa italiana dell’attore e da quel momento i due non si sono più lasciati. Dopo il loro matrimonio tenutosi a Venezia, la coppia ha accolto due gemelli, Alexander ed Ella, di 5 anni.

Anche Elisabetta dalla rottura con Clooney è andata avanti trovando l’amore della sua vita. Si tratta di un chirurgo statunitense, Brian Perri, che la conduttrice di origine sarda ha conosciuto mentre risiedeva in California. Sono convolati a nozze nel 2014 e l’anno successivo hanno accolto la loro primogenita, Skylar.

La famiglia risiede a Los Angeles e nonostante Elisabetta abbia passato gli ultimi anni fuori dai riflettori, lo scorso anno è tornata per condurre una puntata de Le Iene, che come sappiamo la scorsa edizione ha visto ben dieci presentatrici alternarsi affiancate comunque dal conduttore radiofonico Nicola Savino. Nel tempo libero invece si dedica ad una delle sue più grandi passioni, la kickboxing.