Massimo Boldi, esce allo scoperto l’amante: Ha 30 anni di meno ed è conosciuta in tutta Italia | Ecco chi è

La giovane amante di Massimo Boldi è un volto che conosciamo tutti, ecco di chi si tratta. Una donna bellissima

Massimo Boldi ha ben 77 anni ma la sua verve e la sua vena comica non lo hanno mai abbandonato. Famoso soprattutto per i suoi ruoli in coppia con lo storico amico Christian De Sica, l’attore vanta una carriera trentennale divisa tra cinema e televisione con ruoli che lo hanno fatto amare dal pubblico.

Decine di film all’attivo, fortunate e divertenti fiction come l’indimenticabile Un ciclone in famiglia al fianco di una bella Barbara De Rossi, la comicità di Boldi ha fatto un’epoca, e difficilmente sarà eguagliato, come anche tanti altri colleghi del suo tempo.

Nella vita privata ha avuto un grande amore per la moglie Marisa Selo, scomparsa nel 2004 stroncata da un brutto male dopo un matrimonio di oltre 30 anni dal quale sono nati tre figli: Micaela nata nel 1974, Manuela nel 1981 e Marta nel 1990. Un unico grande amore, quello per la moglie, che ha raccontato in seguito più volte.

L’amore della vita

Dicono che nella vita ci si innamora davvero solo una volta, e Massimo Boldi ai microfoni della trasmissione radiofonica I Lunatici ha confessato: “Il vero amore è stata solo mia moglie. Quella vera. Siamo stati sposati 33 anni. Quando è morta sono stato male. Non so come si superi un lutto del genere, so che ce l’ho fatta grazie alle mie tre figlie e alla mia famiglia. […] Marisa mi ha scelto prima che diventassi famoso e popolare. E’ bello, è raro. Il successo alcune volte ha rischiato di farmi perdere la testa. Donne che mi si sono buttate addosso? Tutte super belle, ma io sono sempre riuscito a tenere le distanze. Fino a un certo punto”.

Avendo girato diversi film al fianco di donne bellissime, è inevitabile chiedersi se ci sia mai stata qualche scappatella con una di queste, e dalle parole dell’attore sembra proprio che lasci intendere questo. Ma sappiamo che almeno un’amante famosa c’è stata. E la conosciamo tutti.

L’amante di Massimo Boldi

Nella vita di Massimo Boldi sono passate diverse attrici bellissime, ed una di loro è stata la sua amante. Di chi parliamo? Della stupenda Alena Seredova, ex modella ceca ed ex moglie di Gigi Buffon.

Ovviamente parliamo del ruolo di amante in uno dei numerosi film dell’attore, ovvero la divertente commedia Christmas in Love del 2004, dove Boldi è Guido Baldi e la Seredova è Sofia, sua giovanissima amante che ha la stessa età della figlia. Risate assicurate.