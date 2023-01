Uomini e Donne, volano schiaffi in studio: Maria De Filippi distrutta

Le cose a Uomini e Donne si complicano. Infatti, il sessantenne Biagio Di Maro nella puntata registrata lo scorso 20 gennaio sembra sia stato preso addirittura a schiaffi. Maria De Filippi è rimasta profondamente scioccata dalla cosa. Vediamo cos’è successo in studio.

La puntata di Uomini e Donne che è stata registrata il 20 gennaio si prospetta molto movimentata a causa di tutte le cose successe in studio, tra l’incredulità generale.

Infatti, qualcuno ha perso decisamente le staffe e non ha reagito proprio nel modo giusto. Le scene di violenza non sono mai un bel vedere.

Anzi, c’è da dire che le cose sono davvero trascese mostrando delle scene molto brutte in fascia pomeridiana che hanno sconvolto anche la conduttrice Maria De Filippi.

Vediamo cos’è successo davvero il 20 gennaio anche perché probabilmente quella scena non andrà mai veramente in onda.

Biagio Di Maro preso a schiaffi nello studio di Uomini e Donne davanti a tutti

Il protagonista indiscusso di questo turbolento pomeriggio televisivo è stato Biagio Di Maro. Infatti, l’uomo è stato al centro di una lite furibonda con Carla. La donna ha voluto raccontare, postasi al centro dello studio, che cosa era successo con il cavaliere seduto sul trono qualche giorno prima. Infatti, sembra che dopo aver trascorso la serata insieme in un’esterna, Biagio abbia riaccompagnato la corteggiatrice fino all’hotel.

Carla, tuttavia, presa da un impeto di gelosia irrazionale ha immaginato che lui l’avesse portata lì solo per poi andare da un’altra delle donne che sta frequentando, in modo da poterci passare la notte insieme. Non riuscendo a sedare in alcun modo i sospetti, ha deciso di andare all’hotel dove il cavaliere della Campania si trovava per il pernottamento, proprio per riuscire a beccarlo con la supposta altra donna.

In realtà, Biagio era completamente solo ma questo non è bastato a convincere la corteggiatrice che in modo folle e molesto ha provato a chiamare “l’altra” più volte durante la notte con il risultato di averla svegliata e terrorizzata a morte. Neanche quello è bastata a tranquillizzarla. Infatti, in studio ha continuato a insultare il cavaliere e a ripetere: “Perché non hai inzuppato il biscotto con me sei andato a cercare un’altra”. A quel punto gli si è lanciato contro e ha iniziato a prenderlo a schiaffi. È molto probabile che la produzione scelga di non mostrare questa scena troppo violenta durante la messa in onda della puntata. Infatti, non sarebbe proprio qualcosa di bello da vedere.