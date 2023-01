Terremoto Ilary Blasi: è finita anche con lui | Non ce l’ha fatta

La conduttrice laziale è tornata sotto i riflettori ma stavolta non c’entra il suo ex marito. Scopriamo insieme i dettagli.

Sono passati soltanto alcuni mesi dalla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti ma nelle ultime ore la presentatrice de L’Isola dei Famosi sembra essere tornata nell’occhio del ciclone. La coppia era convolata a nozze nel 2005 e poco dopo aveva accolto il primo figlio, Christian. Negli anni successivi sono nate le altre due figlie, Chanel e Isabel, che ha poco compiuto 7 anni.

Insieme da quasi vent’anni, sembrava fossero una delle coppie più solide e durature dello star system e invece nel luglio del 2022 è arrivato il colpo di scena: dopo ben 17 anni di amore i due hanno deciso di separarsi. Un annuncio che ha scioccato i fan della coppia.

Il nuovo compagno

Mentre Totti è impegnato con la sua Noemi, la stessa con la quale si dice l’ex calciatore abbia tradito la sua ex moglie, nell’ultimo periodo anche lei sembra aver ritrovato l’amore. Infatti secondo quanto trapelato dai social, la Blasi avrebbe un nuovo compagno.

Si tratterebbe di Bastian, un imprenditore tedesco. Pochi giorni fa la coppia è volata a Parigi per l’ennesima vacanza romantica. Ma è proprio qui che i fan hanno cominciato ad avere dei seri dubbi sull’esistenza dell’uomo. Infatti finora, nonostante la conduttrice sia molto attiva sul suo profilo social, ha postato scatti in cui non compare mai il suo amato. In una foto si intravede una mano ma nulla di più. Per ora l’identità del misterioso fidanzato è sconosciuta.

E questo ha portato i fan di Ilary a mettere in dubbio la presunta relazione. Una situazione che ricorda quella vissuta con Pamela Prati, la quale aveva a lungo dichiarato di avere una storia con un certo Mark Caltagirone. In realtà dopo mesi di interviste e speculazioni si è scoperto che si trattava semplicemente di una trovata pubblicitaria.

La Blasi e il suo nuovo compagno avrebbero passato del tempo anche a Bangkok, in attesa di cominciare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, dove tra le concorrenti troveremo proprio la Prati, oltre ad altri volti noti del panorama televisivo italiano, come Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi e la modella brasiliana Dayane Mello.

A quanto pare Ilary e Bastian sarebbero stati paparazzati insieme, confutando quindi l’ipotesi dei social. Probabilmente la ex letterina di Passaparola ha deciso di procedere molto lentamente e ancora non si sente pronta a postare delle foto che la ritraggono con il suo nuovo amore.