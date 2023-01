Caterina Balivo, il doloroso appello: “combattere contro il cancro…” | Il suo gesto è estremo

La bella conduttrice Caterina Balivo lancia un accorato appello per combattere il cancro. Cosa ha detto

È bellissima Caterina Balivo, una delle conduttrici nostrane più belle, non per niente nel 1999 si è aggiudicata il terzo posto nella finale del concorso di bellezza Miss Italia. Oggi ha 43 anni ed è ancora più bella di prima.

Dopo un po’ di gavetta come inviata in diversi programmi, nel frattempo diventa giornalista pubblicista, le viene affidata nel 2003 una rubrica nella popolare trasmissione Rai Uno mattina, e da allora diversi sono i programmi che ha condotto con bravura e capacità, tanto da meritare nel 2009 il premio Personaggio rivelazione Tv.

Nella vita privata la bella partenopea ha 2 figli, Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, nata nel 2017, entrambi dal marito Guido Maria Brera, manager. Attualmente, dopo una lunga carriera in Rai, si è spostata su La 7 dove conduce Lingo-Parole in gioco. Purtroppo al momento con poco successo, tanto che non si sa se la messa in onda proseguirà visti i pochi ascolti.

Le aspettative

E pensare che poco prima di partire con questa nuova avventura Caterina Balivo era contentissima e piena di aspettative, tanto che in un’intervista a SuperGuidaTv ha affermato: “Non sento il peso della responsabilità perché questa è una fascia che parte da zero, e quindi c’è solo voglia di fare e di fare bene. La responsabilità la senti a prescindere. La sfida è con La7 che affida a questa fascia l’unico game in un palinsesto focalizzato per lo più sui talk, sull’attualità e sulla politica”. A quanto pare la concorrenza ha vinto, almeno per ora, e la sfida nonostante i buoni propositi è stata perduta.

Ma la Balivo è anche una donna molto impegnata nelle battaglie contro le ingiustizie e contro le malattie, sovente infatti fa degli appelli ai telespettatori a favore della ricerca.

Caterina Balivo e l’appello contro il cancro

Qualche tempo fa la bella Caterina Balivo è scesa in campo per portare il suo contributo alla lotta contro il cancro e lo fatto non solo in televisione ma anche attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, dove si è mostrata con un cartello tra le mani. Su questo, il numero a cui chiamare per donare.

A corredo della foto la didascalia recante l’appello: “In Italia ogni anno 1400 bambini si trovano a combattere il cancro con tutta la forza che hanno. Insieme possiamo salvarli. Aiutiamo la @fondazioneumbertoveronesi a finanziare la ricerca scientifica per garantire loro migliori cure e sconfiggere le malattie. Possiamo farlo inviando un sms al 45516”. Un appello che speriamo sia stato accolto da molti.