Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, esce fuori l’aspra verità: “Separati da anni”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi escono allo scoperto, sembra che siano separati da anni…ecco la verità su una delle coppie più famose della televisione

È una delle coppie più inossidabili della televisione italiana, quella formata da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. I due sono sposati da quasi 30 anni e non si è mai letto un gossip su di loro. Una storia che sembrava partita sotto i peggiori auspici; lui già impegnato con un’altra, la collega Marta Flavi, lei molto più giovane, hanno infatti 23 anni di differenza.

Inoltre questo è il quarto matrimonio per il conduttore che ha sposato Lori Sammartino nel 1963, la giornalista Flaminia Morandi dieci anni dopo, da cui ha avuto i due figli Camilla e Saverio, e poi appunto Marta Flavi nel 1989.

La quarta volta è quella definitiva, come ha ammesso lui al Fatto Quotidiano, quando gli hanno chiesto come si arriva alle nozze d’argento, come si resiste così a lungo con la stessa persona: “Forse perché ci ho messo un po’ di tempo per capirlo, sono arrivato al quarto matrimonio per trovare la donna giusta.”

I segreti del matrimonio Costanzo-De Filippi

Ma ogni matrimonio ha i suoi segreti, belli o brutti. E quello di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi non è certo da meno. Addirittura è venuto fuori che sarebbero separati in casa. Lo ha confessato lo stesso conduttore sulle pagine del Corriere.

Sarebbe il suo suo segreto: “Camere separate. Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece […] non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record. Prima russavo pure ora per fortuna ho smesso, e quindi ero davvero fastidioso. Ho sempre fatto così anche nelle mie unioni precedenti”. Il segreto per una unione felice, in pratica.

La soluzione ideale

E se qualcuno potrebbe pensare che dormire in camere separate può portare la coppia ad allontanarsi, deve ricredersi, secondo Maurizio Costanzo. Niente di più falso anzi, questa soluzione avvicinerebbe ancora di più la coppia.

Aggiunge infatti: “Non è affatto vero che si diventa estranei, anzi succede proprio il contrario. Che poi al mattino ci si ritrova. O sono io che vado da lei o è lei che viene a trovare me, ci diamo il buongiorno, chiacchieriamo, facciamo colazione ed è bello così”. Un modo per mantenere il legame vivo. Che sia davvero questo il segreto per far funzionare una relazione di lunga data?