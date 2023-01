Antonella Clerici, la situazione clinica nascosta a tutti per anni: ” ho provato tutte le cure possibili” | Dramma distruttivo

La simpatica Antonella Clerici racconta il suo percorso nella cura di un disturbo di cui non ha mai parlato prima

La biondissima Antonella Clerici è stata per anni il volto che ha accompagnato gli italiani fino all’ora di pranzo con il popolare cooking show La prova del cuoco. Quasi venti, per l’esattezza. Nel frattempo ha condotto anche diversi altri programmi di generi molto diversi tra loro, dando prova di grande bravura e adattabilità.

Di questi ricordiamo senza ombra di dubbio Ti lascio una canzone e Lo Zecchino d’oro e negli ultimi anni è tornata alla guida di un programma simile a quello che le ha donato la popolarità ma completamente rinnovato nella formula, È sempre mezzogiorno.

Simpatica, semplice e alla mano la Clerici piace per il suo essere la donna della porta accanto, umile e senza fronzoli. Nella sua vita però, come in quella di molte donne, si nasconde una lotta ad una condizione che le ha procurato diversi fastidi. E ne ha parlato a Ok Salute. Vediamo di cosa si tratta.

Antonella Clerici e i disturbi da combattere

Come nella vita di tutte le donne, anche Antonella Clerici si è trovata di fronte ai disturbi della menopausa. Una condizione di cui dichiara: “Sembra che sia una vergogna, qualcosa da nascondere. Nel mondo dello spettacolo, inoltre, è ancora un tabù perché è come se segnasse la fine della donna, considerata non più ‘appetibile'”. In realtà non solo nel mondo dello spettacolo, aggiungiamo noi. Quasi fosse un punto di arrivo di una donna e non quello di partenza per una nuova fase della vita.

Così da ottobre 2017, racconta la conduttrice, le è venuto a mancare il ciclo mestruale. I primi pensieri, comuni a molte, sono stati di sollievo: “Mi sono detta, all’inizio, ‘che figata, non ho più la scocciatura delle mestruazioni, niente più mal di pancia, antidolorifici…’. E invece avrei preferito avere quelle scocciature il più a lungo possibile. Perché diciamolo: la menopausa è una grande rottura di scatole”.

Le cure

Si sa, i disturbi a volte superano i benefici. E per Antonella Clerici non è diverso. In più, trovandosi sotto le telecamere non è stato facile affrontare le vampate di cui è stata preda e soprattutto il cambiamento del corpo che spiega così: “Improvvisamente ero diventata spessa; non grassa, spessa. La pelle era diversa e non era una questione di peso o ritenzione idrica: ero proprio grossa. I vestiti non mi entravano”. E come ha fatto a superare quei difficili momenti? Con l’ironia, innanzitutto.

Ma anche con la ricerca della cura adatta, cosa non facile, confessa. “Ho provato tutte le cure possibili. Quella a basedi ormoni mi ha provocato più danni della stessa menopausa[…] Dopodiché ho optato per la cura fitoterapica, ma dopo un paio di cicli ho riscontrato problematiche all’endometrio. Quale rimedio potevo ancora provare? Nessuno” ammette. Finché, con l’aiuto di una nutrizionista, ha scoperto che anche l’attenzione all’alimentazione è un aiuto. E che il movimento è fondamentale. E poi dà un consiglio a tutte le donne nella sua situazione: “Non dovete sentirvi spacciate, vecchie, finite. La maturità ci regala la consapevolezza di quello che siamo e la possibilità di fregarcene se la pelle non è più tonica come una volta”.