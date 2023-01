Addio Ilaria D’Amico, non c’è stato niente da fare: si è giunti alla fine

Ilaria D’Amico e la brutta notizia che ha sconvolto la conduttrice e i suoi fan, per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare

Punto di riferimento di numerosi programmi calcistici, ha conquistato l’attenzione mediatica nel 2003 con la conduzione di programmi di punta di Sky Sport: stiamo parlando proprio di lei, la bellissima Ilaria D’Amico. Un grande talento che l’ha portata ad abbandonare gli studi di Giurisprudenza per la conduzione di un programma al fianco di Enzo Arbore chiamato La Giostra dei goal. Purtroppo, nonostante tutto, la donna ha dovuto affrontare una notizia davvero molto triste.

Grazie ad Arbore, la D’Amico entra nel mondo dello spettacolo e diventa giornalista pubblicista, cominciando nel 2001 a condurre alcuni programmi di successo come i programmi sportivi dedicati ai mondiali e agli europei su Rai International. Oltre essere una bravissima conduttrice e giornalista, la donna è anche tifosa della squadra calcistica della Lazio, ambasciatrice per l’Italia dell’Organizzazione Internazionale dell’ Oxam ed ha una forte passione per altre campagne umanitarie.

Grazie al suo straordinario talento, nel 2009 viene premiata come Giornalista Sportiva dell’anno, venendo inserita dal giornale inglese The Sun tra le 10 giornaliste più sexy d’Europa nel 2010. Dal 2011 al 2018 conduce il noto show di Sky Calcio Show e, dal 2019 conduce un programma sempre su Sky dedicato alla Champions League.

Le novità nella carriera della bellissima Ilaria D’Amico non sono mai mancate, tanto che ci sono voluti quindici anni prima di rivederla con una trasmissione tutta sua proprio in Rai. Proprio come Alessia Marcuzzi, anche Ilaria D’Amico era approdata su Rai 2 con un programma tutto nuovo, ma qualcosa è andato storto e non ha ricevuto buone notizie.

Ilaria D’Amico, per lei non c’è stato nulla da fare: ecco cosa è accaduto

Talento e professionalità spesso per mantenere vivo un programma non bastano; ed è proprio quello che è accaduto alla giornalista e moglie di Gigi Buffon, Ilaria D’Amico. La donna, insieme ad altri volti della televisione italiana, erano stati scelti per rialzare l’asticella di Rai 2, ma qualcosa per la D’Amico a differenza di altri è andato storto: il suo programma ha subito uno stop.

Il programma prodotto da Freemantle e condotto dalla D’Amico, Che c’è di nuovo, è stato sospeso in comune accordo con il direttore Antonio Di Bella e l stessa conduttrice. A condannare il talk show, purtroppo, sono stati i numeri, in quanto i risultati si sono dimostrati incapaci di imporsi con nuovi linguaggi.

Purtroppo, dopo una partenza a rilento, il programma non è andato oltre la soglia del 4% di share, per poi assestarsi tra il 2% e il 3%. Purtroppo, almeno al momento, non c’è nessuna speranza di recuperare il programma per la bella Ilaria d’Amico.