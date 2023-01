Massimo Ranieri, il figlio nascosto per anni: finalmente l’ha riconosciuto | Ecco chi è il famosissimo

Massimo Ranieri e il figlio nascosto che nessuno pensava avesse, anche lui è molto famoso: ecco di chi si tratta

Uno dei cantanti che nel corso della sua carriera si è riservato un posto non indifferente nel mondo canoro e dello spettacolo italiano è proprio lui, Massimo Ranieri. Oltre essere l’autore di canzoni meravigliose rimaste impresse al pubblico come Perdere l’amore, Rose Rosse e Se Bruciasse la città, l’uomo è anche attore, conduttore, ballerino e doppiatore. Oggi, però, è pronto a riconoscere suo figlio, una figura già celebre nel mondo dello spettacolo. Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta.

Grazie al suo meraviglioso talento, Massimo Ranieri è riuscito nel tempo ad ottenere diversi premi e riconoscimenti, in particolare è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel mondo, durante la sua carriera ha pubblicato 31 album (di cui 23 in studio, 4 live e 4 raccolte) e 36 singoli. Sin da ragazzino è stato costretto a cantare per i turisti e, quando è capitato che si è rifiutato, i suoi compagni lo hanno portato su uno scoglio a cantare, in quanto aveva una terribile paura dell’acqua.

Una carriera brillante e meritata quella di Massimo Ranieri che, ha parlato in diverse interviste della sua infanzia povera e difficile rivelando la sua condizione prima del successo: “la mia infanzia è stata povera. Mi alzavo alle sette del mattino per andare a lavoro, oggi chiamerebbero il telefono azzurro. Mia madre mi portava in mezzo alla strada per guadagnarmi da vivere. Lavoro da una vita tutti i giorni. Ho fatto il barista, ho servito il caffè e qualche volta l’ho pure fatto”.

Per quanto concerne i figli, egli ha una figlia di nome Cristiana e anche un altro figlioccio molto conosciuto nel mondo dello spettacolo.

Massimo Ranieri e il figlio che non pensavamo avesse: ecco di chi si tratta

Nonostante la sua età, Massimo Ranieri continua ad essere il fulcro della musica italiana e lo ha dimostrato anche nella scorsa edizione del Festival di Sanremo con un brano meraviglioso che ha incantato il pubblico. Circa i suoi figli, Massimo Ranieri ha rivelato di aver un rapporto speciale e un legame indissolubile proprio con un cantante che ha cambiato il mondo della musica italiana di oggi: di chi si tratta?

Come si evince dalla foto, stiamo facendo riferimento proprio a lui, Tiziano Ferro. L’artista considera il cantante di Sere Nere e di altri straordinari successi quasi come un secondo figlio.

E’ chiaro che non vi è nessun legame di sangue tra i due e, nonostante l’età, Tiziano e Massimo Ranieri mantengono un bellissimo rapporto di amicizia. Certo, bisogna ammettere che tra i due vi è una somiglianza non indifferente.