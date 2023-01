La riconoscete? Ieri una piccola ragazza sognante, oggi una super conduttrice | Ecco chi è

E’ diventata una delle presentatrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano. Sapete di chi stiamo parlando?

Non c’è alcun dubbio che la bambina che vedete in foto sia diventata una della presentatrici più note del piccolo schermo. Grazie alla sua simpatia e al suo carisma ha conquistato il cuore di milioni di persone, che seguono ogni sua mossa.

Questo grazie anche al suo profilo Instagram, dove conta ben 1,7 milioni di followers. Proprio qui è solita condividere con i suoi seguaci alcuni scatti che la ritraggono insieme alla sua bella famigliola. Non mancano nemmeno alcuni aggiornamenti sulla sua carriera lavorativa che la tengono piuttosto impegnata. Avete capito di chi si tratta? Continuate a leggere per scoprire di chi stiamo parlando.

Chi è la conduttrice nella foto?

La carriera della nostra protagonista comincia negli anni ’80 quando partecipa a diversi concorsi di bellezza e si aggiudica il titolo di Miss Muretto. Questo le permette di partecipare di diritto a Miss Italia. Addirittura nel 1987 rappresenta l’Italia a Miss Universo. Un’esperienza che le apre le porte del mondo dello spettacolo.

Infatti non passa molto tempo prima che la presentatrice in questione approdi sul piccolo schermo. Prima di intraprendere la sua carriera di conduttrice lavora come valletta a Domani sposi, trasmissione targata Rai Uno.

Negli anni ’90 invece arriva la svolta. Prende le redini di alcune delle più celebri trasmissioni televisive, come Scherzi a parte, Mai dire gol, Festivalbar, Zelig e Le Iene. In questo periodo si dedica anche alla recitazione. Infatti nel 1997 ottiene un piccolo ruolo nel film di Maurizio Ponti, Fratelli coltelli.

Stiamo parlando ovviamente di Simona Ventura, al momento impegnata nella conduzione di Citofonare Rai Due, dove viene affiancata da un’altra nota presentatrice, Paola Perego. Ha debuttato a settembre del 2022, ma sta già riscuotendo un enorme successo. La puntata più vista finora è stata quella dedicata al Festival di Sanremo, che comincerà il 7 febbraio e verrà ancora una volta presentato da Amadeus, affiancato da Gianni Morandi.

Per quanto riguarda la vita amorosa della Ventura, dal 2018 ha una storia con lo scrittore Giovanni Terzi. Ovviamente la sua relazione più nota è stata quella con Stefano Bettarini, con il quale è convolata a nozze nel 1998, anche se i due hanno divorziato 10 anni più tardi. La coppia ha avuto due figli, Niccolò, di 24 anni, e Giacomo, nato nel 2000. Simona però alcuni anni fa ha preso in affidamento una bambina, Caterina, che ormai fa parte a tutti gli effetti della famiglia.