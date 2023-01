Vanessa Incontrada, dopo anni rivela la verità: “Ecco perché è cambiato il mio fisico”

La presentatrice italo-spagnola finalmente lo ha confessato lasciando a bocca aperte i suoi innumerevoli fan.

Celebre per la sua risata contagiosa e il suo carattere frizzantino, Vanessa Incontrada può vantare una carriera decennale. Nonostante la sua personalità davanti alle telecamere, in realtà la ex conduttrice di Zelig è molto riservata, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata.

Negli ultimi anni però è tornata sotto i riflettori, essendo stata criticata pesantemente per il suo aumento di peso. Una critica che non è nuova né per Vanessa né per la maggior parte delle donne appartenenti al mondo dello spettacolo.

La confessione di Vanessa Incontrada

Dallo scorso anno la Incontrada conduce Striscia la Notizia, affiancata dal comico Alessandro Siani. Un’accoppiata alquanto insolito ma che ha funzionato alla perfezione, tanto da essere stata richiamata per una seconda edizione. Come sempre i conduttori si alterneranno nel corso dell’anno. Al momento dietro al bancone troviamo i due presentatori storici del programma, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, mentre dal 13 febbraio prenderanno il loro posto due grandi comici del piccolo schermo, Roberto Lipari e Sergio Friscia.

Poco tempo fa Vanessa si è lasciata con il suo compagno storico, Rossano Laurini, con il quale stava insieme da 15 anni. La coppia ha avuto anche un figlio, Isal, che ha 14 anni. Anche se tra i due l’amore è finito, sono rimasti in ottimi rapporti, soprattutto per il bene del loro primogenito.

Nonostante gli innumerevoli fan che la conduttrice italo-spagnola può vantare, non sono mai mancate le critiche che sono state mosse contro di lei. Una di queste l’ha sta accompagnando da diversi anni e riguarda il suo aumento di peso.

Durante una delle sue ultime trasmissioni, Dance, dance, dance, ha deciso di affrontare l’argomento ammettendo di aver preso diversi chili durante la gravidanza. La Incontrada ha ricordato anche una foto che le avevano fatto e che è stata poi pubblicata su una nota rivista di cronaca rosa con la scritta: “Vanessa la balena”.

Il cambiamento nella sua figura era diventato ormai una discussione comune in tv, a tal punto che la stessa conduttrice si era chiesto se qualcosa non andasse in lei. Questo l’ha spinta a non fotografarsi durante il periodo della gravidanza, una cosa che ancora oggi Vanessa non riesce a perdonarsi. Quest’ultima comunque ha sollecitato altre persone a non arrendersi e a lottare per ciò che si desidera. La cosa importante, sempre a detta della donna, è di non scoraggiarsi: “Avrò anche la cellulite ma continuo a stare sul palco”.