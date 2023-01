Tragedia in Rai, è successo questa sera: non c’è stato niente da fare per il grande conduttore

Brutte notizie nella Rete nazionale, non vedremo più un conduttore che amiamo molto. La notizia è inaspettata

Brutte notizie in casa Rai, che riguardano un amato conduttore. A quanto pare non lo vedremo più e nessuno si sarebbe aspettato un simile epilogo.

A volte accade quello che nessuno vorrebbe, e a chi non ti saresti mai aspettato. I telespettatori sono sconvolti dalla quanto appreso, vediamo cosa sta succedendo e a chi.

Addio al famoso conduttore Rai

Circolano notizie veramente poco piacevoli che riguardano un amato conduttore, sempre sorridente e dall’aria sbarazzina e giovane nonostante i suoi 57 anni, che non dimostra affatto. Parliamo del simpatico Flavio Insinna, alla guida del seguitissimo L’Eredità, game show nella fascia preserale.

Ebbene, pare che il suo programma non andrà più in onda come sempre a settembre, ma che sarà sostituito da Reazione a Catena con Marco Liorni. Almeno fino a dicembre. Le notizie diffuse parlano di una data di inizio davvero lontana, il 17 dicembre, e una di fine trasmissione a giugno 2024. Ma come mai questo cambiamento? E come l’ha presa Insinna? Del resto, già nell’ultimo periodo ha visto diversi cambi di orario per fare spazio ai Mondiali di calcio tenutisi in Qatar.

Alla base della decisione di un prolungamento del programma estivo condotto da Liorni ci sarebbero i consensi del pubblico che hanno portato ad ottimi ascolti, quindi come sempre è tutta una manovra dei piani alti per la solita gara di ascolti. Una battaglia a colpi di share, insomma. Ma se al momento il conduttore de L’Eredità non si è lasciato andare a commenti, sebbene circoli la voce che sia davvero infuriato, non possiamo dire lo stesso per i telespettatori.

I commenti

La notizia di questo slittamento in avanti de L’eredità non è stata ancora commentata dal diretto interessato Flavio Insinna, ma non è stata accolta molto bene dai numerosi telespettatori che lo seguono con affetto e che si chiedono: “Ma la Rai non ha più fiducia nell’Eredità? È stato confermato il prolungamento di Reazione a Catena con Liorni dal 5 giugno fino al 17 dicembre. Insinna dovrebbe protestare?” E c’è chi osserva: “Reazione a catena non potrà mai avere gli stessi ascoltatori de l’ Eredità, in primis perché l’inverno alle 19 si sta già dentro casa”.

Addirittura c’è qualcuno che si rivolge agli stessi dirigenti Rai argomentando in difesa di Flavio Insinna: “Sono due programmi completamente diversi, ma cosa vi ha fatto Flavio da volerlo punire così? Conduce il programma molto bene, le persone ritornano ed anche volentieri; credo, cari Dirigenti che voi stiate commettendo un grave errore a modificare la trasmissione dei due programmi. Il programma musico/parola va bene per il periodo estivo , è leggero e frizzante. L’Eredità è conoscenza e curiosità, si gioca con la nostra lingua”. Saranno accolte le richieste del pubblico sovrano?