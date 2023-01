Michelle Hunziker, gonfiata di botte proprio da lui: la tragedia della conduttrice

Michelle Hunziker è una showgirl molto energica e solare, eppure la sua vita è stata segnata da alcune situazioni molto importanti. Ecco che racconta delle botte ricevute da lui

Michelle Hunziker è molto amata perché è una persona estremamente solare e anche molto alla mano. Infatti, ha sempre riscosso un grande successo sia tra il pubblico maschile che tra quello femminile. L’amore ha svolto un ruolo importante nella sua vita.

La sua carriera è iniziata prestissimo e ha presto raggiunto al popolarità grazie al programma Zelig, condotto insieme a Claudio Bisio. Il conduttore milanese è stato un grande maestro per lei.

Grazie a quell’occasione, approda in seguito ad altri programmi molto cari agli spettatori Mediaset, stiamo parlando del Festival Bar e di Striscia la notizia.

Di recente, Michelle Hunziker ha raccontato di essere stata vittima di violenza domestica. Ecco la tragedia vissuta dalla conduttrice.

Il racconto di una tragedia: le botte date a Michelle Hunziker

Sono molti a ignorare quanto costi in termini di impegno e fatica essere delle persone solari e allegre. Infatti, la leggerezza è realmente una conquista che avviene con il duro lavoro. Lo sa bene Michelle Hunziker che ha un carattere davvero estroverso e affabile. La conduttrice e showgirl, infatti, cerca sempre di trasmettere al suo pubblico una grande serenità e positività. Tuttavia, la sua non è per niente stata una vita facile, ma in realtà segnata da tanti momenti di difficoltà e sofferenza.

Come molti probabilmente ricordano, in passato la conduttrice svizzera è stata vittima di stalking e per molto tempo ha temuto per la sua vita e quella di sua figlia. Qualcuno ha addirittura provato ad entrare dentro casa sua. Eppure, non è stato neanche quello il momento più drammatico della sua vita perché la donna ha avuto alcuni problemi ben più gravi. Infatti, Michelle Hunziker è stata vittimi di violenza.

Durante un’intervista infatti ha raccontato: “Sì, mi è capitato. Non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito. Però posso dire che so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza. Ho solo capito che se avessi continuato a subire quella violenza, sarei stata corresponsabile di quella violenza. Mi sono detta ‘devi uscire da questa situazione perché se no vuol dire che in fondo la vuoi’”. Per questo motivo, Michelle Hunziker ha provato anche a fare sensibilizzazione su questo tema. Infatti, ha spiegato: “Ognuno di noi cerca di fare del bene là dove ha vissuto delle esperienze personali e io sono una che ha vissuto molto da vicino tutto quello che è discriminazione femminile”.