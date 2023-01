“L’ha tradita proprio con lei”: Serena Rossi, tradita dal suo grande amore | Amante famosissima

Serena Rossi è stata tradita dal suo grande amore, un avvenimento davvero sconvolgente per l’attrice: scopriamo cosa è accaduto

Una delle attrici che ha sempre lasciato senza parole il pubblico per il grande talento e la professionalità è la bellissima Serena Rossi. La donna è conosciuta per essere stata la madrina della Mostra del cinema di Venezia 2021; nel corso della sua brillante carriera, ha interpretato diversi personaggi come Ammore e Malavita, Diabolik, Lasciami andare, 7 ore per farti innamorare e la famosa fiction La Sposa. Purtroppo, però, come spesso accade, anche l’attrice è stata tradita.

Originaria di Napoli, già dai suo esordi nel 2002 comincia a farsi conoscere per il suo talento, con il musical C’era una volta…Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime e successivamente la soap opera Un posto al sole che le ha regalato moltissima notorietà. Grazie a questo ruolo le viene dato un ruolo da protagonista per un altro musical scritto e diretto da Bruno Garofalo.

Nel tempo, l’attrice Serena Rossi è diventata una grande icona del cinema italiano, tanto che ha presenziato come madrina alla Mostra internazionale del cinema di Venezia 2021. Circa la vita privata, invece, è legata a Dario Devenuto, conosciuto sul set di Un posto al sole. La donna si rivela davvero molto fortunata, tanto che in una intervista rilasciata qualche tempo ai microfoni del settimanale Oggi, ha rivelato: “Devo dire che noi due siamo proprio fortunati: stiamo bene, ci vogliamo bene, il lavoro va bene”.

Nonostante il grande talento dimostrato fino ad ora, sono stati tantissimi i film e le fiction in cui Serena Rossi ha dimostrato le sue grandi performance artistiche. Bisogna però sottolineare che qualche volta può capitare un tradimento e questo può rendere le cose davvero molto complicate e sofferenti. Cosa è accaduto?

Il presunto “tradimento” che ha cambiato Serena Rossi: scopriamo qualche dettaglio

Non tutti lo ricordano ma Serena Rossi ha fatto parte di un cast molto brillante del famoso film prodotto da Manetti Bros chiamato Diabolik, uscito nelle sale cinematografiche nel 2021. Questo film non è stato altro che un vero e proprio riadattamento cinematografico del personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana Giussani, pubblicato per la primissima volta nel lontano 1962.

Nel film ad interpretare il famoso ruolo del “Re del terrore” è stato proprio l’attore Luca Marinelli. Quest’ultimo ha fatto un gesto rimasto impresso a moltissimi fan del personaggio Diabolik.

Cosa avrebbe fatto? Avrebbe tradito la moglie, interpretata appunto da Serena Rossi con Eva Kant, una famosa ereditiera arrivata con il famoso “diamante rosa” , gioiello molto pregiato in cui ruoterà la storia. Questo personaggio è stato interpretato da Miriam Leone. Insomma.. davvero un brutto colpo per la Rossi.