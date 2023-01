Paolo Bonolis, tragedia in queste ore: non lo vedremo più lì | “Non c’è più niente da fare”

E’ di poche ore fa la tragedia che ha coinvolto lo storico conduttore romano. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Paolo Bonolis è uno dei presentatori più conosciuti e amati dal pubblico italiano. Al momento è impegnato con il suo programma di punta, Avanti un altro, che ogni anno è in grado di ottenere ascolti da record.

Come sempre in questa esperienza è affiancato dal suo compagno lavorativo di lunga data, Luca Laurenti. I due si sono conosciuti negli anni ’80 nello show Urka! condotto proprio da Paolo.

Una collaborazione quindi che va avanti ormai da moltissimi anni e che sembra essere una tra le più solide, almeno sul piccolo schermo.

Giunta ormai alla dodicesima edizione, la trasmissione ci tiene compagnia ogni sera, grazie anche al carattere carismatico e diretto di Bonolis, che trova sempre un modo per far divertire gli ospiti e il pubblico presente in studio.

La tragedia di Paolo Bonolis

Bonolis nel corso degli anni è riuscito a condurre svariati programmi di successo, partendo dagli inizi della sua carriera con Bim, bum, bam, noto show dedicato ai bambini, dove Paolo è rimasto per circa un decennio.

Quando non è impegnato con il suo lavoro, passa il tempo insieme alla sua famiglia, quindi ai suoi tre figli, Silvia, Davide, Adele, avuti dalla sua attuale moglie, Sonia Bruganelli, che negli ultimi anni è salita alla ribalta per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, dove non si risparmia mai nel dire come la pensa. Non si tratta della prima moglie per il conduttore romano. Infatti nel 1983 è convolato a nozze con un psicologa statunitense, Diane Zoeller, dalla quale ha avuto i suoi primi due figli, Stefano e Martina. Proprio questi due lo hanno reso da poco nonno. Infatti per le vacanze di natale la famiglia è volata a New York per conoscere l’ultimo nipotino nato, Sebastian.

Nell’ultmo periodo quest’ultimo è tornato sotto i riflettori perché sembrerebbe che uno dei suoi programmi storici non tornerà nel 2023. Stiamo parlando di Ciao Darwin, uno degli show del palinsesto Mediaset. Arrivato all’ottava edizione, è andato in onda per la prima volta nel 1998, ma quest’anno i telespettatori non avranno l’occasione di assistere alla nuova edizione. Ma questo non sarebbe di certo una novità visto che non vengono trasmesse nuove puntate dal 2019. Bonolis però in un’intervista si è detto fiducioso affermando che prima o poi Ciao Darwin ritornerà a far sorridere i telespettatori.