Giancarlo Magalli, la rivelazione in diretta sul tumore devastante: “…2 mesi di vita”

Il noto conduttore Giancarlo Magalli e la rivelazione della malattia, nessuno ne era a conoscenza. Come sta oggi

Era da un po’ di tempo che non si vedeva in tv Giancarlo Magalli, storico conduttore italiano, in carriera dagli anni ottanta come volto televisivo ma precedentemente come autore. Per anni è stato alla guida de I fatti vostri, contenitore in onda su Rai 2 tutti i giorni, per ben 11 anni fino al 2021.

Ha prestato la sua voce al reality Rai Il Collegio di cui si è occupato della narrazione per diverse edizioni, lo abbiamo visto in qualche particina in alcune serie tv come Don Matteo ed ha preso parte anche al programma di Milly Carlucci Il cantante Mascherato, assieme alla figlia. Poi, è scomparso dai radar.

Per alcuni mesi si è detto che non gli fosse stato rinnovato il contratto con la Rai, e questa fosse l’unica motivazione a tenerlo lontano dalla tv. Ma oggi scopriamo che in realtà Magalli ha dovuto affrontare un brutto male. Lo ha raccontato lui stesso a Verissimo. Scopriamo cosa ha detto.

Giancarlo Magalli e la lotta contro il tumore

Quando è arrivato nello studio di Verissimo accolto da Silvia Toffanin i telespettatori hanno fatto fatica a riconoscerlo, tanto è dimagrito. Ben 24 chili, precisa. E confessa: “Se sono qui oggi è perché sono guarito. Mi avevano dato due mesi di vita, o meglio lo sapevano solo le mie figlie”. Un terribile male scoperto quasi per caso, per alcuni dolori attribuiti ad altro, spiega. “Sentivo un dolore alla milza, ma ero caduto e pensavo fosse una conseguenza. Quando ho visto che non passava sono andato a fare degli accertamenti e hanno visto che c’era qualcosa di strano”. Poi una brutta infezione gli fa rimandare gli accertamenti.

Che poi hanno rivelato la sentenza: linfoma alla milza. Racconta il conduttore: “Si tratta di un tumore ma di quelli che, fortunatamente, si possono curare. Ma è stato difficile, mi è costato sette mesi tra ricoveri e cure a casa. Sono stato tanto a letto e ho dovuto fare fisioterapia perché non camminavo più bene”.

La guarigione

Giancarlo Magalli va avanti nel ricordare quel terribile periodo in cui ha lottato davvero tra la vita e la morte. Tanto che non si sapeva se si sarebbe ripreso. E alle figlie, svela “hanno detto ‘Se si cura guarisce, se non si cura tra due mesi muore‘. A me non l’hanno detto ma loro si sono terrorizzate e mi hanno accudito con affetto e attenzione”.

Cure che hanno sortito il loro effetto, Magalli sta bene, e pian piano si riprenderà del tutto. Ma come mai la notizia della sua malattia non è trapelata? Confessa, lanciando una frecciatina: “Non ne ho parlato per scaramanzia e perché non sapevo in che direzione si andava. Chi lo sapeva aspettava che mi rimettessi, chi si è preso i miei programmi si aspettava non mi rimettessi, probabilmente”.