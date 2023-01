Gina Lollobrigida si rigira nella tomba: “la sua eredità distrutta così”

Cosa ne sarà dell’eredità della “Bersagliera” Gina Lollobrigida? A contendersela sono in tanti, chi la spunterà?

La grande diva Gina Lollobrigida ci ha lasciati il 16 gennaio 2023, dopo una vita piena vissuta sotto i riflettori e a contatto con altri grandissimi divi del passato. Nelle numerose pellicole a cui ha prestato il suo splendido volto la Lollobrigida, conosciuta come “Bersagliera” per il suo ruolo nei primi due capitoli della trilogia Pane, amore e… in cui interpreta la ragazza più bella del paese chiamata così per i suoi modi, ha lavorato con nomi famosi.

Da De Sica padre a Burt Lancaster, da Vittorio Gassman a Frank Sinatra, l’attrice ha recitato per anni accanto a colleghi anche d’oltreoceano, e ha vinto numerosi premi e riconoscimenti fino alla prestigiosa stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

Ma la vita di una grande diva è spesso piena di insidie e persone che le gravitano attorno anche per interesse. Per questo alla notizia della sua morte ci si chiede a chi andrà il suo cospicuo patrimonio. Sono tre i nomi in lizza, e per alcuni di essi la “Bersagliera”, se a loro dovesse toccare, si rivolterebbe nella tomba. Questi sono l’ex marito Javier Rigau, il figlio Andrea Milko Skofic e l’amico tuttofare Andrea Piazzolla.

Gli eredi di Gina Lollobrigida

Da tempo nella vita di Gina Lollobrigida si stavano consumando diversi drammi e polemiche. Quello riguardante ad esempio Javier Rigau, che a quanto ha sempre raccontato lei risulta suo marito ma per procura, a seguito di una truffa per la quale è stato poi assolto. E ha accusato il suddetto Piazzolla di aver manipolato la diva. Stesse accuse mosse dal figlio di Gina, Andrea, che pure ha in ballo una controversia con il tuttofare. In questo caso si parla di circonvenzione di incapace; Piazzolla si sarebbe appropriato di diversi beni della donna facendoseli intestare con l’inganno.

Gina ha sempre negato, asserendo che il giovane è l’unico che le è stata accanto negli ultimi 12 anni. Di fatto però pare che da quando lui è entrato nella sua vita, il figlio ne è stato allontanato. E anche l’amatissimo nipote, inspiegabilmente. Si attende quindi la decisione dei giudici per sapere a chi andranno i beni che dovrebbero ammontare intorno ai 215 milioni di dollari, compresi i beni come case, gioielli e opere d’arte. Nel frattempo c’è chi dice di aver raccolto delle confidenze in proposito dall’attrice.

Le confidenze

Ospite a Pomeriggio Cinque negli ultimi giorni c’è stato un amico di lunga data di Gina Lollobrigida, il suo cardiologo di fiducia Francesco Ruggiero il quale ha raccontato a Barbara D’Urso: “Ha detto che avrebbe preferito vendere tutto piuttosto che lasciare qualcosa a suo figlio, Andrea Milko Skofic, anzi la frase precisa era: ‘Voglio vendermi tutto e lui non deve avere una lira’”.

Stesse affermazioni riportate in aula durante uno dei numerosi processi che hanno coinvolto il figlio e Piazzolla: “Ricordo che lei non nutriva stima nei confronti del figlio e del nipote e me lo ha esternato varie volte, anche in maniera colorita. Con Piazzolla aveva un rapporto di collaborazione, anche affettivo, per lei era come un nipote acquisito”. Chissà come andrà a finire e se le volontà di Gina Lollobrigida saranno esaudite.