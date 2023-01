“Non c’è più nulla da fare”: Addio Sophia Loren | Lacrime a fiumi

Sophia Loren e l’addio che fa tremare i fan, le lacrime non mancano: ecco cosa è successo, i dettagli sono tantissimi

Una delle dive più famose del cinema italiano che hanno lasciato un segno indelebile nella storia cinematografica è proprio lei, la meravigliosa Sophia Loren. Con i suoi film che ancora oggi rappresentano il culto della cinematografia, ha lavorato con registi e attori di spessore come Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Charlie Chaplin, Ettore Scola e moltissimi altri. Nel 1991 ha ricevuto l’Oscar Onorario. Tra i film che hanno fatto la storia possiamo citare Una giornata particolare, Ieri, oggi e domani e Matrimonio all’italiana. Purtroppo, però, c’e stato un addio che ha lasciato il pubblico senza parole.

Originaria di Roma, sin da giovanissima si è distinta dalle sue colleghe per via della sua meravigliosa bellezza che le danno la possibilità di iscriversi ad alcuni concorsi di bellezza, tanto da aggiudicarsi la vittoria di Miss Italia nel 1950. Il primo di questi lo vinse proprio a quindici anni e questo le permise di comparire in alcuni fotoromanzi e comparse al cinema.

Un anno dopo, incontra Carlo Ponti che rimasto estasiato dalla sua bellezza le offre un contratto di sette anni. Da quel momento in poi, Sophia lavorò in Italia e ad Hollywood con i più famosi attori del mondo come Marlon Brando, Cary Grant, Clark Gable, Gregory Peck, William Holden, John Wayne, Paul Newman, Burt Lancaster e Richard Burton.

Una carriera straordinaria che ha segnato un’epoca e che ancora oggi lascia un segno incredibilmente vero e realistico di quello che è stata la figura di una donna bellissima come Sophia Loren. Nel 2021ha ricevuto il David di Donatello come miglior attrice protagonista per il film La vita davanti a sé per il regista Edoardo Ponti, nonché suo figlio. Purtroppo un addio ha preoccupato moltissimo i fan.

Sophia Loren e l’addio che lascia senza parole

L’attrice Sophia Loren, nonostante il suo essere amata da moltissimi fan sembra aver deciso di voler terminare la propria carriera e ritirarsi definitivamente dalle scene dello spettacolo. Questa notizia ha devastato terribilmente i fan che hanno sperato di rivederla in qualche nuovo progetto, ma pare che la donna sembra aver già deciso.

Anche se, per i fan c’è sempre viva una speranza in quanto la donna avrebbe recentemente affermato di essere ancora molto legata al cinema e alle emozioni che esso le regala.

Nel dettaglio, la Loren avrebbe affermato: “Dopo tanti anni io comunque ho voglia di farne uno, sempre più bello e con una storia meravigliosa. Io senza cinema non posso vivere“. L’attrice sarebbe divisa tra il desiderio di vivere le emozioni cinematografici e quello di riposare dopo una lunga e attiva carriera cinematografica.