Barbara D’Urso, rompe finalmente il silenzio sulla storia con Briatore: ecco cosa gli ha fatto

La conduttrice napoletana ha finalmente parlato. Ecco cosa ha rivelato sulla sua presunta relazione con Flavio Briatore.

Barbara D’Urso al momento è impegnata con il suo celebre show targato Mediaset, Pomeriggio 5, dove come sempre affronta gossip, avvenimenti di cronaca e notizie dell’ultima ora con una serie di volti noti che intrattengono il pubblico in studio e i telespettatori.

Una trasmissione che ci fa compagnia ormai da quindici anni e ancora oggi riscuote un grande successo. Tra poco però la conduttrice debutterà anche a teatro dove reciterà nello spettacolo Taxi a due piazze, che la porterà in giro per l’Italia.

La storia con Briatore

Durante l’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni la D’Urso ha raccontato delle sue prossime esperienze lavorative che la stanno aspettando ma non si è tirata indietro nel rispondere ad alcune voci che stanno girando su di lei.

A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, la presentatrice napoletana avrebbe una relazione con Flavio Briatore. Quest’ultimo nell’ultimo periodo è tornato sotto i riflettori per aver coinvolto il figlio in un progetto fashion. Infatti insieme al figlio Nathan, di 12 anni, ha debuttato con una collezione di abbigliamento per il marchio Suns Boards.

Ovviamente una scelta che ha scatenato i social, con alcuni utenti che hanno criticato l’imprenditore per aver incluso il figlio in un progetto lavorativo considerata la sua età. Nathan è nato dalla relazione di Briatore con Elisabetta Gregoraci, con la quale è convolato a nozze nel 2008. Una relazione che però è arrivata al capolinea nel 2017, quando i due si sono ufficialmente separati.

Ritornando al presunto flirt tra la Regina di Mediaset e l’ex team manager della Renault, la donna ha deciso di rispondere alla presunte voci nell’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni. Quest’ultima ha risposto che ha solo due persone nel suo cuore, non facendo alcun riferimento a Flavio. Ovviamente si tratta dei suoi due figli, Giammauro, di 37 anni anni, ed Emanuele, nato nel 1988. Entrambi sono frutto della relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, con il quale Barbara è rimasta legata dal 1982 al 1993.

Ma la D’Urso alcuni anni dopo ha ritrovato l’amore, quando ha conosciuto il ballerino Michele Carfora. I due si sono sposati nel 2002, ma la storia è durata solo 4 anni. Infatti è stata la conduttrice a chiedere il divorzio a causa di un tradimento dell’uomo. Un tradimento che la stessa Barbara ha scoperto sulla celebre rivista Chi, che aveva immortalato il suo ora ex marito in atteggiamenti alquanto espliciti con un’altra donna.