Truffa bancaria devastante: migliaia di Italiani con i conti svuotati | Il trucco dell’estratto conto

Aumentano le truffe in questo periodo. In particolare ce n’è una che rischia di svuotare i vostri conti: ecco di cosa si tratta

Questo periodo è molto difficile dal punto di vista economico. Infatti, sono aumentate le spese medie di luce e gas, spesso schizzando veramente alle stelle.

Inoltre, si registra anche una netta diminuzione di quella che è la richiesta di lavoro, cosa che porta a una diminuzione della ricchezza media.

Per questo motivo, in questo momento è importantissimo riuscire a preservare i propri risparmi dalle numerose truffe in giro.

Ecco come fermare la circolazione di una truffa terribile che sta mettendo a rischio i conti corrente degli italiani.

La truffa che sta svuotando i conti degli italiani

Nei periodi di forte crisi e inflazione, solitamente si riscontra un aumento generale delle truffe, a causa dei prezzi soffocanti di luce e gas, nonché di un incremento del costo della vita. Negli ultimi tempi sta girando nel mondo del web una truffa abbastanza pesante che grava sui correntisti italiani. Gli italiani utilizzano il proprio conto corrente non solo per ricevere l’accredito dello stipendio ma anche per mettere da parte i propri risparmi. Infatti, l’accesso di qualcuno nel proprio conto corrente bancario è un rischio grandissimo per le famiglie italiane già duramente colpite dalla crisi.

La truffa si basa su un’e-mail che viene mandata al correntista in modo che possa risolvere velocemente alcune procedure di sicurezza non corrette sul proprio conto corrente. All’utente viene intimato di risolvere il prima possibile il problema in quanto a rischio ci sarebbe addirittura l’esistenza stessa del conto corrente o del saldo dell’estratto conto. A quel punto il correntista preso dal panico inserisce tutti dati necessari al truffatore per accedere al suo conto e svuotarlo, scomparendo per sempre e creando un gravissimo danno al truffato.

Apparentemente, queste email sembrano provenire dalla banca e chiedere semplicemente all’utente di mettere in sicurezza il conto corrente o di ottemperare a qualche normativa di legge non contrascritta. Anche il tono generale della email è diverso da quel del phishing. Infatti, questa viene scritta in modo formale e curato. Spesso nel corpo del testo vi è anche il logo della banca e il suo claim, in modo da sembrare il più ricercata possibile. Il link per la risoluzione del problema si trova all’interno della mail, anomalia di solito per le banche che invitano a collegarsi all’home banking direttamente dal sito web. Fate attenzione ad alcuni dettagli come questo e osservate bene qual è l’email del mittente che non corrisponderà a quella della vostra banca.