“Vergognoso”: Raimondo Todaro fa infuriare i fan | Se l’è presa con Mattia (ingiustamente)

Alcune esternazioni di Raimondo Todaro su Mattia Zenzola hanno fatto infuriare i fan di Amici di Maria De Filippi

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi si cerca di tornare alla normalità dopo quanto avvenuto a Capodanno tra gli allievi. Un comportamento ritenuto talmente grave per cui sono stati presi provvedimenti che hanno visto l’uscita dal talent di Tommi Dali e Valeria, ma sul quale vige il più stretto riserbo.

Le lezioni proseguono senza sosta e i ragazzi hanno a che fare con tutte quelle piccole beghe che avvengono in ogni normale scuola, comprese le incomprensioni con qualche professore.

Raimondo Todaro contro Mattia

Mattia Zenzola ha chiesto aiuto all’insegnante Alessandra Celentano per migliorare le sue performance, una sorta di lezione privata che però ha bypassato il suo professore di riferimento Raimondo Todaro, il quale ha scoperto la cosa solo in puntata.

Todaro, che si occupa di danza latinoamericana, ha osservato abbastanza stizzito: “Io non ho nulla in contrario, non ho nulla contro i compiti. Ti consiglierei di evitare i piedi scalzi per il semplice fatto che comunque ci abbiamo già giocato con questo piede e il serale arriva. Non ti cambia la vita stare a piede scalzo o meno. Tu sei un latinista. Però ho capito che tanto fai come vuoi“. Ma poi è tornato sull’argomento, e tra i due c’è stato un duro confronto nel quale l’ex volto di Ballando con le Stelle ha ripreso Mattia in maniera un po’ troppo rigida che non è piaciuta ai telespettatori e agli utenti del web che si sono indignati.

La reazione dei fan

Raimondo Todaro nel confronto con Mattia Zenzola lo ha accusato di avergli mancato di rispetto: “Hai fatto come hai voluto o lo hai chiesto a me? Il pensiero di parlarne con me ti è balenato oppure no? Ogni insegnante ti può dare qualcosa, io non discuto il fatto che ti possa essere servito oppure no […] Il nocciolo della questione è perché non ne hai parlato con me. Tu ci hai pensato: ‘Magari Raimondo non è d’accordo? Gli può dar fastidio?’ Cioè secondo te è normale che io lo devo scoprire dalla televisione? Sono uno spettatore io? Non ti sembra una mancanza di rispetto?”

Il ragazzo ha cercato di spiegare: “Ma semplicemente per il fatto che con te parlo spesso, ci sei quasi sempre alle lezioni, quindi volevo un parere di un altro insegnante che comunque è presente in questa scuola e io francamente la stimo come insegnante” ma la replica del maestro si è fatta ancora più dura, e tra le altre cose ha risposto: “Vogliamo fare lezione con la maestra? O vorresti andare a tempo quando balli? A me viene da vomitare. Se non l’hai capito è ancora più grave. Siccome tu decidi di testa tua, io non so più cosa dirti”.

Le reazioni del web sono state abbastanza concordi, tra i commenti leggiamo: “Vergognoso Todaro, non pensa affatto al bene di Mattia” e “ma da quando i ragazzi vengono rimproverati per aver chiesto lezioni aggiuntive, scusate?”. In molti credono che Todaro sia solo infastidito perché soffre la competizione con la Celentano. Sarà così?