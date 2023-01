“E’ un animale”: rivelazione bollente sulle performance di Harry

Ancora gossip sul Duca di Sussex Harry; dopo la docuserie e la sua autobiografia ecco un’alta notizia

Le notizie sul Duca di Sussex Harry e sua moglie Meghan sono ormai all’ordine del giorno. Il figlio di Re Carlo d’Inghilterra sta spiattellando ormai tutti gli altarini della Corona inglese e non risparmia i dettagli nemmeno sulla sua vita passata.

E dove non arriva lui con la docuserie trasmessa da Netflix e il libro autobiografico Spare, appena dato alle stampe, ci pensano quelli che lo conoscono o hanno incrociato la loro strada con la sua almeno una volta per aggiungere qualche dettaglio, spesso piccante.

Harry l’animale

I trascorsi di Harry sono ormai noti ai più; da ragazzo non si è risparmiato, ribelle e anticonformista è stato spesso protagonista di vicende poco consone alla Casa Reale, che ha prontamente raccontato anche nel suo libro. Come la perdita della verginità avvenuta con quella che definisce una donna più anziana e che descrive così: “Lo abbiamo fatto velocemente, poi mi ha sculacciato e mi ha mandato via. Uno dei miei tanti errori è stato lasciare che accadesse in un campo dietro a un pub affollato. Senza dubbio qualcuno ci vide“.

Ma come detto, anche chi lo ha conosciuto si è spesso espresso sul Duca; ad aggiungere benzina sul fuoco è stata l’ex modella Nicola McLean che recentemente ha raccontato del loro incontro avvenuto circa 7 anni fa. Per inciso, lui all’epoca è single.

Come riporta il sito Espress Co Uk, la ragazza, concorrente del Grande Fratello Vip inglese, ha svelato: “Quella sera mi sono ubriacata molto e sono caduta in un cespuglio. Sì, siamo finiti nel cespuglio, io stavo cercando di tirarmi su, poi Harry ha allungato una mano e mi ha afferrato. […] Non penso di aver mostrato nulla di sconveniente ad Harry, ma potrei averlo fatto, non ricordo davvero. Quando si tratta di bere lui diventa come un animale. Non è stato il mio momento migliore, ma chi non vorrebbe ubriacarsi con il principe Harry?”

Alcool a fiumi

Inoltre la ragazza aggiunge un altro dettaglio: “Lui non guardava nemmeno ciò che beveva. Però c’è stato un alcolico che preferivamo quella sera. Abbiamo bevuto così tanta tequila che ci siamo ubriacati tantissimo. La tequila è stata decisamente la bevanda scelta da Harry. Mi sono svegliata la mattina dopo ancora vestita e ho pensato: ‘Era un sogno?’ È stato il giorno più strano della mia vita”.

Un bel quadretto del Duca, che con la sua sincerità a tutti i costi sta decisamente lavando i panni sporchi in piazza. E in molti lo stanno aiutando.