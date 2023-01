“In fin di vita…”: Stefano Bettarini, l’annuncio è il più brutto che si possa sentire

Un annuncio bruttissimo che riguarda Stefano Bettarini e lascia senza parole i suoi numerosi fan. Di cosa si tratta

Benché sia stato un apprezzato calciatore che ha indossato diverse maglie, Stefano Bettarini è ricordato soprattutto per la sua storia con la spumeggiante Simona Ventura, a cui è stato sposato dal 1998 al 2004. Dal loro matrimonio nascono Niccolò e Giacomo che oggi sono due bei ragazzoni che hanno rispettivamente 24 e 22 anni.

La carriera calcistica di Bettarini si interrompe improvvisamente a soli 33 anni dopo essere stato coinvolto in alcuni scandali sul calcio scommesse, accusa da cui poi è stato prosciolto. Qualche tempo fa, ospite a Verissimo, è tornato sull’argomento.

Si è detto dispiaciuto per quanto successo ma ha spiegato: “A volte conta tanto anche la visibilità e il nome che porti. Mi hanno infangato in tanti modi, avrei potuto giocare di più, a 33 anni e fisicamente integro è stato presto, avrei potuto continuare altri sei, sette anni. Mi erano passati gli stimoli, avevo lo sdegno. Se sono schifato, io cambio strada. Purtroppo mi si legge in faccia”.

Inoltre secondo l’ex calciatore ha pagato lo scotto di essere sposato ad una donna molto famosa all’epoca: “In generale, io ho dovuto dare sempre di più, non è stato mai facile, perché l’invidia ed essere sposato con Simona, che all’epoca era sotto tutti i riflettori, mi ha danneggiato sul piano della carriera. Ma non fa niente, penso che doveva andare così”.

Una nuova vita per Stefano Bettarini

Una volta appesi gli scarpini al chiodo il bel Stefano Bettarini si è buttato nello spettacolo partecipando a diversi reality sia come concorrente che come inviato. In veste di concorrente lo abbiamo visto due volte al Grande Fratello Vip, nel 2016 e nel 2020, anche se la seconda volta è stato espulso per una presunta bestemmia. E poi ancora l’Isola dei famosi e Temptation Island, con la sua nuova compagna Nicoletta Larini, di oltre venti anni più giovane, figlia di un famoso ex pilota di F1.

I due oggi sono molto felici assieme ma nella vita di Stefano non sono di certo mancati i dolori. Molti ricorderanno che qualche anno fa è balzato alle cronache per un fatto gravissimo accorso a suo figlio Niccolò, accoltellato davanti ad un locale. Il giovane ha 19 anni e tra i suoi ricordi messi a verbale, oltre al fatto di essere stato accerchiato da una decina di persone, asserisce: “credo di aver sentito una voce che mi diceva ‘ti ho riconosciuto, sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo’”.

Stefano ha ricordato l’arrivo della ferale notizia in seguito così: “Un amico è venuto a suonare il campanello: guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita, l’hanno accoltellato all’uscita di un locale… in quel momento ti passano mille cose per la testa”.