“Ecco cosa mi faceva”: dopo un anno Aurora Ramazzotti rivela la verità su Tomaso Trussardi

La conduttrice italiana ha finalmente vuotato il sacco e ha raccontato ciò che realmente è accaduto tra lei e l’ex marito della madre.

Sono passati diversi mesi dall’annuncio del divorzio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Considerata una delle coppia più solide e amate dello star system, la notizia della loro separazione ha certamente scosso i fan.

Un annuncio che nessuno si sarebbe aspettato e invece nel gennaio 2022 i due hanno deciso di lasciarsi. Si sono sposati il 10 ottobre 2014, un grande giorno che gli sposini hanno festeggiato insieme ai familiari e agli amici più cari. Presente ovviamente anche la primogenita di Michelle, Aurora avuta dall’ex marito Eros Ramazzotti, anche lui recentemente divorziato.

Un grande giorno quindi per la coppia, che però alcuni mesi fa si è detta per sempre addio. A quanto pare però le cose tra la conduttrice e l’imprenditore andavano male da un po’ di tempo. Secondo alcune indiscrezioni vivevano già separati.

Trussardi è rimasto ad abitare nella loro casa di Bergamo, mentre la Hunziker si sarebbe trasferita a Milano insieme alle due figlie avute dall’uomo, Sole di 9 anni e Celeste, venuta al mondo nel 2015.

La verità di Aurora Ramazzotti

Il rapporto tra Michelle e Tomaso non andava bene già da un po’ anche se non è mai stato reso noto il motivo della separazione. Qualcuno ha incolpato la madre dell’imprenditore che non sarebbe mai andata d’accordo con la donna, altri invece pensano che sia stata la situazione lavorativa dell’uomo a peggiorare la situazione visti gli ultimi due anni di forte crisi economica.

In ogni caso, nessuno de due si è pronunciato in merito al divorzio e questo probabilmente è stato fatto anche per proteggere le due figlie della coppia, che continuano comunque a vedere regolarmente il papà. Quest’ultimo però, secondo le ultime indiscrezioni, non avrebbe avuto un rapporto così stretto con la primogenita della Hunziker, Aurora, che è in dolce attesa. Infatti tra qualche mese darà alla luce la sua prima figlia, insieme al fidanzato Goffredo.

Addirittura la giovane Ramazzotti non avrebbe nemmeno invitato Tomaso al suo compleanno. Non solo, l’impreditore avrebbe chiesto al fidanzato della venticinquenne di collaborare ad un progetto aziendale, che però non è mai stato realizzato. Insomma non sembra essersi mai instaurato un vero e proprio legame tra la figlia di Eros e l’ex marito di Michelle. Chissà, magari prima o poi forse la completa verità verrà a galla.