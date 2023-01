Paolo Bonolis, malore improvviso: trasportato immediatamente in ospedale | Il malore del conduttore

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amato della televisione italiana e la sua salute interessa tutti i telespettatori. Il conduttore ha avuto un malore improvviso ed è stato trasportato subito in ospedale

Paolo Bonolis è riuscito a restare sempre sulla cresta dell’onda, ideando dei format sempre nuovi, anche grazie all’aiuto di sua moglie Sonia Bruganelli e del compagno di una vita Luca Laurenti. Infatti, la loro unione è stata la loro fortuna e anche il segreto di questo grande successo.

Un anno il conduttore è anche arrivato sul palco dell’Ariston come conduttore al fianco di Antonella Clerici, mostrando anche lì il suo grande talento. In merito al Festival di Sanremo il conduttore ha detto: “Credo che il Festival debba essere raccontato in una maniera nuova e fuori dall’Ariston, che ha scritto pagine meravigliose. Il Festival ha bisogno di un cambio importante, di una struttura anche tecnologica innovativa per renderlo ancora più evento. Questa è la mia idea dalla quale non schiodo”.

Tuttavia, è in Mediaset che ha avuto il maggior numero di possibilità per far vedere agli altri quello che vale con programmi che hanno fatto la storia come Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter Pan. Ora continua collezionare successi con Avanti un altro.

Eppure, neanche la vita di Bonolis è tutta rose e fiori come può sembrare. Infatti, ha addirittura avuto un malore e un successivo ricovero in ospedale.

La vita di Paolo Bonolis non è di certo facile. Infatti, sono diversi i drammi che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. La sua comicità naturale è dovuta alla sua capacità di affrontare la vita con tutto quello che comporta. Proprio qualche anno fa, ha dovuto fronteggiare un importante momento di difficoltà a causa di un malore improvviso avuto mentre era in compagnia di altre persone.

Paolo Bonolis ha avvertito un dolore molto profondo che lo ha bloccato. Le persone che erano intorno a lui chiamarono immediatamente l’ambulanza e il conduttore è stato portato in ospedale. La notizia di quel malore fece velocemente il giro di giornali e telegiornali.

Tuttavia, in realtà la cosa in sé non era niente di grave per l’uomo. Il conduttore alla fine fece una foto dal letto d’ospedale con il dito medio alzato rivolto direttamente ai giornalisti. Questo gesto è servito soprattutto per alleggerire un po’ la situazione e far ridere gli altri. Sua moglie Sonia Bruganelli ha ringraziato poi tutti quanti per la vicinanza alla famiglia.