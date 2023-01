Claudia Gerini, la malattia nascosta da sempre: non c’è cura esistente al mondo

Claudia Gerini parla della malattia che ha tenuto nascosto per tanto tempo. Purtroppo, non esiste ancora una cura a questo disturbo

Claudia Gerini è un’attrice molto brava capace di spaziare dal comico al drammatico. Infatti, nel corso della sua carriera ha fatto numerosissimi ruoli, passando dalla donna in carriera alla casalinga di borgata, tutti portati a casa con grande successo. Per questo motivo è molto apprezzata dal pubblico del grande schermo. Inoltre, è innegabile il suo essere una bellissima donna.

Nonostante interpreti spesso la parte della coatta, Claudia Gerini è una donna estremamente elegante e fine anche se spontanea. È super ammirata proprio per questo suo magnetismo che non può non restare impresso agli altri. Ne ha fatta davvero tanta di strada da quando ha esordito giovanissima nel programma tv Non è la Rai che ha lanciato tantissime attrici come Ambra Angiolini, Lucia Ocone e Sabrina Impacciatore.

Infatti, poco dopo la fine della trasmissione esordisce nel mondo del cinema, seguendo quello che era la sua passione da sempre, ovvero la recitazione. La grande occasione arriva tuttavia grazie a Carlo Verdone che la sceglie per il famoso ruolo di Enza Sessa in Viaggio di nozze.

Ora scopriamo qual è la malattia dell’attrice che ha tenuto nascosto per tantissimo tempo.

La malattia nascosta dell’attrice Claudia Gerini: ecco di cosa si tratta

Claudia Gerini è una donna estremamente riservata che non concede molto facilmente interviste e non ama parlare della sua vita privata. Per questo motivo, riuscire a carpire qualche informazione su di lei non è un’impresa tanto facile e per lo più ama vivere lontano dai riflettori.

Non tutti sanno che la donna ha scoperto di avere un problema di salute con il quale è costretta a convivere da anni per il quale non esiste proprio una cura. Questa malattia è legata alla sfera digestiva, si tratta di un’intolleranza al lattosio che le provoca costantemente dei dolori o fastidi allo stomaco. Questo lo ha ereditato da sua madre e siccome non esiste una cura ha dovuto cambiare totalmente il suo stile di vita a partire dall’alimentazione. Infatti, nonostante sia una buona forchetta e alla base della cucina romana ci siano proprio i latticini, ha dovuto fare numerose rinunce.

C’è da dire che l’intolleranza ai latticini è un problema che subentra un po’ anche con l’avanzare dell’età. Fortunatamente, non è però un’allergia, quindi di tanto in tanto è possibile fare qualche sgarro senza dover temere troppo tutte le conseguenze del caso.