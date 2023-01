“Ha avuto un infortunio”: Giulia Stabile deve dire ‘addio’ alla danza

Addio alla danza per la ballerina targata Amici? Giulia Stabile e il suo recente infortunio, come sta

Nuovo infortunio per Giulia Stabile? La ballerina sfornata da Amici di Maria De Filippi dove ha vinto l’edizione 20 e dove è tornata come ballerina professionista nel 2022, non è nuova agli incidenti di percorso.

A febbraio si è presentata in trasmissione con una fasciatura alla mano e ha spiegato di essersi fratturata “la parte che lega il dito alla mano” durante le prove. Ciò non l’ha comunque fermata, e ha continuato a lavorare indefessamente. Solo un mese prima poi si era mostrata con il fisioterapista sui social e aveva spiegato: “Ho fatto danno e mi sono fatta una piccola lesione, ma abbiamo già iniziato le cure e mi sono fermata. In una settimana mi rimetterà in piedi e ricomincerò subito, non è successo nulla state tranquilli”.

Insomma, come detto, la ballerina non è nuova agli infortuni, che purtroppo nel suo mestiere capitano sovente. Ma adesso cosa è successo?

L’infortunio di Giulia Stabile

Mercoledì 18 gennaio è andata in onda la seconda puntata del programma Rai Boomerissima, condotta da una sempre simpatica Alessia Marcuzzi. Tra gli ospiti della serata Alexia, Paolo Ciavarro, Elena Santarelli, Katia Follesa, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Pretelli, Ema Stokholma e appunto Giulia Stabile.

Proprio rivolata a lei la conduttrice ha osservato dispiaciuta: “Sei straordinaria. Ho pensato che nessuno meglio di te avrebbe potuto ballare su questo palco. Purtroppo, però, hai avuto in infortunio”, ricevendo conferma dalla ballerina che però rassicura non essere nulla di grave. Così Alessia cerca di strapparle una promessa: “Nella prossima edizione di Boomerissima, se si farà, devi promettermi che tornerai per fare una performance con me”.

La polemica

La puntata però è stata anche accolta da una polemica, sulla presenza di alcuni ospiti in una fazione piuttosto che in un’altra. Nella trasmissione infatti si sfidano Boomer e Millennials, ovvero i nati tra il 1945-1964, in pieno boom economico, e quelli nati tra il 1981-1996. In mezzo a loro la generazione X, che va dal 1965 al 1980. Tra gli ospiti quindi qualcuno non avrebbe dovuto esserci, secondo gli utenti del web, ad esempio proprio Giulia Stabile che in realtà essendo nata nel 2002 non apparterrebbe a nessuna delle due fazioni.

E come lei è stata accusata anche Ema Stokholma, 39enne, che ha però ribattuto su twitter: “Chiariamo, una cosa, i millennials partono dal 1981 fino al 1996. Io sono nata il 9/12/1983, ci sto dentro. Mi state dando della bugiarda?”