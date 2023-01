Alberto Matano, ‘accoltella’ proprio lei: non c’è stato nulla da fare

Il volto de La vita in diretta Alberto Matano ha asfaltato un personaggio famoso. Di chi si tratta

Alberto Matano è il volto del programma pomeridiano La vita in diretta in onda sulla Rai, seguito da milioni di persone. Il suo stile di conduzione piace in quanto denota una grande sensibilità ed empatia verso gli ospiti del suo salotto. La sua carriera inizia come giornalista de L’Avvenire nel 1992, finché approda in televisione al Tg1 per poi passare alla conduzione di programmi, diventando un volto di punta della Rete nazionale.

Sempre molto riservato, Matano fa il suo coming out in diretta nel 2021, prima in maniera molto velata, e poi ammettendo di avere un compagno, Riccardo Mannini, e di volerlo sposare, cosa avvenuta l’11 giugno 2022.

In seguito a Repubblica confessa come mai ha atteso tanto prima di uscire allo scoperto. Ha detto: “Le persone hanno capito chi sono prima che raccontassi della mia vita e mi vogliono bene. Penso che un ulteriore patto di fiducia si sia rinsaldato: non ci sono più non detti, è tutto alla luce del sole. Non ho mai mentito, piuttosto ho tenuto privato il mio rapporto, sono stato in silenzio. Ho taciuto piuttosto che dire una ‘non verità’, per proteggere la relazione. L’ho tenuta in un luogo sicuro“.

Chi ha asfaltato Alberto Matano

Come detto Alberto Matano ha asfaltato un personaggio famoso. Come? È presto detto, con la consueta gara di ascolti pomeridiana. E il personaggio in questione è la simpatica Barbara D’Urso, sua diretta concorrente nella fascia pomeridiana.

Lunedì 16 infatti la televisione italiana ha dato due grandi notizie, l’arresto del superlatitante boss della mafia Matteo Messina Denaro, e la scomparsa dell’immensa Gina Lollobrigida. Va da sé che nella sua trasmissione Matano abbia ampiamente parlato delle notizie.

Ebbene, secondo gli ascolti, la presentazione del programma è stata seguita da 2 milioni e 424 mila spettatori, ovvero il 21.79% di share, mentre durante il programma stesso, precisamente intorno alle 17:00 il numero dei telespettatori è salito a quasi 3 milioni con il 23.11% di share.

Numeri che hanno lasciato indietro Barbara D’Urso, che nonostante abbia portato similmente la notizia nel suo programma, è stata seguita soltanto da 1 milione e 424 mila spettatori con il 12.32% di share. Nello stesso orario, ovvero poco dopo le 17:00, il numero di telespettatori si è assestato a quasi 2 milioni con il 14.89% di share. Ben lontani da quelli che hanno preferito il programma rivale su Rai 1, facendo risultare vincitore ancora una volta il bravo Alberto Matano.