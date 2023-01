“Sangue ovunque nello studio”: Gerry Scotti, l’incidente in diretta è gravissimo

Grave incidente in diretta che Gerry Scotti ha dovuto affrontare, spaventato tutto lo studio del programma televisivo. Cosa è successo?

Sin dai suoi lontani esordi Gerry Scotti, al secolo Virginio Scotti, è entrato nel cuore degli italiani con il suo garbo, la sua eleganza, l’ironia mai fuori luogo e l’educazione. Amato da grandi e piccini, non a caso per una buona fetta degli italiani che seguono la tv è considerato l’erede diretto del compianto Mike Bongiorno.

Una carriera iniziata lontano nelle radio, e che ha toccato diversi ambiti dello spettacolo. Chi non ricorda la divertentissima sitcom Finalmente soli nella quale ha recitato per cinque anni agli inizi del 2000 con Maria Amelia Monti?

Ma Gerry è soprattutto conduttore, indimenticabili i primi game show che portano il suo nome come Il gioco dei Nove, Passaparola, e i più recenti Chi vuol essere milionario? e Caduta libera. Una carriera sfolgorante che deve a Claudio Cecchetto il quale lo ha convinto tantissimi anni fa a lasciare il suo lavoro e intraprendere quello di Dj e speaker a Radio DeeJay. Di quella scelta ha ricordato: “Avevo un ottimo stipendio, un sacco di benefit, persino il dentista pagato. Così, quando dissi a casa che volevo darmi allo spettacolo, per poco a mia mamma non prendeva un coccolone”.

Gerry Scotti: l’incidente in diretta

Tra le diverse trasmissioni e che lo vedono protagonista Gerry Scotti è anche giudice a Tu si que vales accanto a Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. I quattro danno vita a veri e propri teatrini che divertono il pubblico, spesso coinvolgendo la povera Sabrina Ferilli, giudice popolare.

Sovente Gerry si cimenta nelle prove più strane che portano i concorrenti, stando al gioco e dimostrando di essere una persona molto umile che si presta allo scherzo. Ma a volte la tragedia è dietro l’angolo.

Un altro format targato Scotti è l’interessante Lo Show dei Record, un talent nel quale concorrenti di tutto il mondo tentano di stabilire nuovi record battendo quelli già esistenti in imprese spesso pericolose. Ed è in una di queste che è accaduto l’incidente.

Durante l’edizione andata in onda nel 2022 due concorrenti, Chris ed Elena, si sono impegnati nella prova che prevedeva di rompere delle tavolette di legno, di cui già erano detentori in maniera singola, così hanno voluto affrontare quella di coppia. Ma la donna si è ferita alla mano, perdendo molto sangue, anche se non si è fermata. Trascorso il tempo, Gerry Scotti è intervenuto chiedendo la medicazione per la mano ferita. Comunque, Record raggiunto con 340 tavolette di legno rotte.