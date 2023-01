“Diagnosticato un tumore al cervello”: la tragedia di Michelle Hunziker | Confessione distruttiva

Una dichiarazione che ha scioccato gli innumerevoli fan della conduttrice. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici italiane più apprezzate e amate dal pubblico. Il suo carisma e la sua simpatia hanno conquistato milioni di persone, che la seguono ormai da anni in qualsiasi avventura lavorativa.

Una carriera, la sua, cominciata da giovanissima. E’ salita alla ribalta alla fine degli anni’90 quando viene scelta per apparire in una pubblicità di intimo, dove compare solamente il suo fondoschiena. Ma questo è stato sufficiente per lanciarla ufficialmente nel mondo dello spettacolo.

Dopo qualche piccolo ruolo come attrice, nel 1996 affianca Paolo Bonolis ne I cervelloni, show andato in onda fino al 1998. Poco dopo le viene offerta la conduzione di Paperissima Sprint, esperienza che la fa approdare direttamente a Zelig, dove riesce ad acquistare notorietà.

Arriva quindi la grande occasione, quella di Striscia la Notizia, che conduce a partire dal 2004. Negli anni successivi poi ritornerà dietro al bancone al fianco di vari volti noti della tv. Uno fra tutti Gerry Scotti, con il quale ha condotto lo show negli ultimi anni, sempre alternandosi con altri presentatori.

La tragedia di Michelle Hunziker

Nell’ultimo periodo Michelle è tornata nuovamente sotto i riflettori. Infatti alcuni mesi fa ha annunciato la separazione dal marito, Tomaso Trussardi. La coppia era convolata a nozze nel 2014, e insieme condividono due figlie, Sole di 9 anni e Celeste, nata nel 2015.

Una storia importante quella tra i due, durata più di 10 anni. Ma ovviamente non è l’unica relazione che ha segnato la vita della Hunziker. Ricordiamo tutti la storia con Eros Ramazzotti, culminata nel 1998, quando la coppia è convolata a nozze. Anche se si pensa di conoscere tutto sulla vita privata della conduttrice italo-svizzera in realtà ci sono alcuni dettagli che solo ora sono venuti allo scoperto. La ex modella ha due fratelli, Harold e Andrea, quest’ultimo nato da una relazione avuta dal padre prima di conoscere la madre di Michelle.

Proprio l’uomo avrebbe fatto delle dichiarazioni alquanto pesanti su di lei. Infatti a sua detta la ex moglie di Trussardi non gli sarebbe stata accanto durante uno dei momenti più difficili della sua vita. Ad Andrea tempo fa era stato diagnosticato un tumore al cervello, ma secondo quanto dichiarato da quest’ultimo Michelle non lo avrebbe contattato. Del resto non scorre buon sangue tra i due. La presentatrice di Striscia ha scoperto l’esistenza del fratello solo poco prima della morte del padre Rudolph, ma non si è mai instaurato un rapporto stretto tra i due.