“Lei è una…”: Elodie dopo anni si sbottona su Maria De Filippi | Non ce la faceva più

Ad anni di distanza, Elodie si sbottona finalmente su Maria De Filippi. Infatti, non ce la faceva più a tenersi tutto dentro.

Elodie è entrata di diritto nella costellazione delle migliori cantanti italiane. Ha fatto talmente tanta strada nel mondo della musica, da far dimenticare a tutti quanti come è entrata nel mondo dello spettacolo.

Infatti, la cantante è diventata popolare presso il grande pubblico grazie alla sua partecipazione al talent Mediaset Maria De Filippi.

Nel corso del programma, si classificò come seconda. Tuttavia, quello fu davvero solo l’inizio della sua splendida carriera. Infatti, poco dopo partecipò a Sanremo, ottenendo un grandissimo riscontro in termini di vendita dei dischi.

Ecco che finalmente la ragazza ha deciso di confessare apertamente a tutti cosa pensa davvero della conduttrice di Canale 5, dopo tanti anni dalla fine della trasmissione. Non ce la faceva più.

Elodie confessa dopo tanti anni cosa pensa davvero di Maria De Filippi

Anche se sembra impossibile da credere, la straordinaria carriera di Elodie è iniziata proprio dal talent show musicale Amici di Maria De Filippi. Tuttavia, ne ha fatta di strada da quel secondo posto che le ha dato la possibilità di realizzare il suo sogno. Nel corso di un’intervista, la ragazza ha raccontato di quanto sia grata alla conduttrice moglie di Maurizio Costanzo e a tutto il team del programma per averle dato quella grandissima opportunità. La sua vita sarebbe stata diversa senza quella porta aperta.

Inoltre, Elodie si è sbottonata molto su Elodie, confessando cosa pensa davvero di lei. La giovane cantante ha detto: “Maria è un’osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi. Lei è come una madre, una mamma giusta per i miei parametri è quella che ti osserva però ti lascia la possibilità di muoverti: è stata questo per me”. Infatti, sembra che Maria De Filippi l’abbia aiutata ad abbandonare alcune abitudini di vita non proprio sane e a farle capire qual è il valore dell’impegno e della costanza.

Come se fosse proprio una mamma, la conduttrice le è stata vicino nei momenti per lei più difficili, diventando anche una confidente e un’amica. Infatti, non solo durante il suo percorso all’interno del programma, ma anche dopo Maria è stata accanto alla cantante, offrendo supporto e sostegno. C’è stato anche un periodo molto difficile per Elodie in cui ha potuto piangere sulle spalle della conduttrice. Per questo motivo, ci sarà per sempre un legame speciale tra le due.