Gianni Sperti, la confessione è drammatica: la subdola malattia ha colpito anche lui

L’opinionista storico di Uomini e Donne ha da poco rivelato la sua malattia. Uno shock tra i fan: non si sono mai accorti di nulla.

Durante l’ultima puntata del noto programma di Canale 5 Gianni Sperti si è lasciato andare e ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita privata che pochi fino a quel momento conoscevano.

L’ex ballerino si è unito a Uomini e Donne nel lontano 2000 e da allora è diventato uno degli opinionisti di punta della trasmissione. Con il suo carattere irriverente e diretto a fatto breccia nel cuore di milioni di persone, così come Tina Cipollari, la sua compagna di avventure, entrata a far parte dello show nel 2001.

La malattia di Gianni Sperti

Classe ’73, Gianni si appassiona alla danza fin da piccolo e inizia ben presto a studiare danza classica e moderna. Successivamente comincia a fare dei provini ed entra a far parte del corpo di ballo di diversi programmi tv, come Buona Domenica. Ed è proprio qui che conosce la sua ex moglie, Paola Barale.

I due si conoscono alla fine degli anni ’90 e 4 anni dopo decidono di coronare il loro amore convolando a nozze. La relazione però dura poco, dopo 4 anni la coppia decide di separarsi. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata la stessa Paola ha chiedere il divorzio perché si era innamorata di un altro uomo, il coreografo e ballerino Raz Degan, con il quale è rimasta per ben 14 anni.

Di Gianni Sperti ormai sappiamo molte cose, soprattutto sulla sua carriera televisiva, ma non possiamo dire lo stessa sulla sua vita personale. Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda il 19 gennaio, l’opinionista pugliese avrebbe rivelato di aver sofferto in passato di un disturbo alimentare.

Tutto questo è avvenuto quando Armando Incarnato è stato chiamato al centro dello studio e ha cominciato a parlare con Andree, alla quale ha detto di voler chiudere la loro storia. Per giustificarsi della sua decisione, le ha detto che al momento non le sente di stare accanto ad una persona che sta affrontando un problema.

Anche se l’uomo ha preferito non rivelare quale fosse il problema, lo ha fatto la stessa Andree, che ha svelato ai telespettatori di soffrire di un disturbo alimentare. Questo ovviamente ha provocato la reazione di Sperti, che fino a pochi anni fa si trovava nella stessa situazione della donna. Scagliandosi contro Incarnato ha detto: “Ho avuto anche io un disturbo alimentare e non mi vergogno a dirlo perché non è un problema”.