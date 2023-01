Maurizio Costanzo, il divorzio arriva così: è finita tra loro

Un divorzio alquanto inaspettato quello dello storico conduttore televisivo. Ma cosa è accaduto esattamente?

Maurizio Costanzo è uno dei presentatori storici della televisione italiana, che ha intrattenuto milioni di telespettatori per decenni. Una carriera, la sua, cominciata negli anni ’60 quando ha cominciato a lavorare alla radio. Ma al tempo stesso si dedicava anche alla scrittura.

Pochi sanno che la celebre canzone di Mina, Se telefonando, è stata scritta proprio dal presentatore romano, con l’aiuto del drammaturgo e critico letterario Ghigo De Chiara. Una canzone a dir poco intramontabile, che ha confermato l’enorme talento della cantante.

Poco dopo approda a Rai Uno dove uno degli attori italiani più celebri e amati, Paolo Villaggio, venuto a mancare nel 2017. Negli anni settanta invece crea e conduce il primo vero talk show del Bel Paese, Bontà loro. Successivamente invece darà vita al Maurizio Costanzo Show, trasmissione targata Canale 5 e trasmesso per la prima volta nel 1982.

Con più di 4 mila ospiti all’attivo, il presentatore nel corso degli anni ha affrontato la più svariate tematiche catturando l’interesse di milioni di persone, che continuano ancor a oggi a seguire il noto programma.

Il divorzio

Anche se sappiamo molte cose della sua carriera professionale, Maurizio è stato sempre una persona riservata, che ha cercato quanto possibile di tenersi lontano dalla cronaca rosa. Dal 1995 è sposato con la Regina di Mediaset, Maria De Filippi, anche lei molto riservata sulla sua vita privata.

I due si sono conosciuti 5 anni prima di convolare a nozze e nel 2005 hanno adottato il loro figlio Gabriele, che ha da poco compiuto 31 anni. Ma per lui non si tratta del primo matrimonio. Infatti il presentatore è stato sposato altre tre volte. La prima moglie è stata Lori Sammartino, 14 anni più grande di lui. Dalla seconda invece, Flaminia Morandi ha dato alla luce i suoi primi due figli, Camilla e Saverio. Il terzo matrimonio invece è avvenuto nel 1989 quando Costanzo è convolato a nozze con la conduttrice Marta Flavi.

Non tutti sanno però ache oltre alla sua carriera da conduttore il marito della De Filippi era stato assunto come consulente esterno della Roma Communications, un grande onore per lo stesso conduttore, tifosissimo della squadra. Maurizio però ha dovuto abbandonare il lavoro perché a sua detta, non ha avuto la possibilità di svolgere l’attività. Non veniva informato su alcune cose che accadevano all’interno dell’azienda e purtroppo ha dovuto divorziare dalla squadra che ha da sempre supportato.