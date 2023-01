Ambra Angiolini, è andata a vivere con lui: è un grande attore

L’ex ragazzina di Non è la Rai pronta per una nuova relazione? Ambra Angiolini va a convivere con un altro

Difficile etichettare Ambra Angiolini, personaggio eclettico che parte da lontano e che nella sua vita ha subìto diverse trasformazioni. Correvano gli anni 90 e lei, appena 15enne, spicca su qualche centinaio di ragazzine urlanti e sgambettanti nell’ormai iconico programma di Gianni Boncompagni Non è la Rai. Ironica, ottima presenza scenica, arguta e furbetta quanto basta, questo è stato il suo trampolino di lancio.

Dopo quel programma, in cui Ambra ha dato anche prova di saper cantare, ha inciso infatti ben 4 album di cui fa parte il singolo T’appartengo che tutti i quarantenni di oggi conoscono e ricordano, di strada ne ha fatta.

Conduttrice, bravissima attrice, diverse le pellicole che portano il suo nome tra i protagonisti come Immaturi, Mai Stati Uniti, il divertente Anche se è amore non si vede con la coppia Ficarra e Picone, e l’impegnato La verità vi spiego sull’amore. Insomma anche nel ruolo di attrice Ambra non è ferma ad un solo genere ma riesce ad essere un personaggio in qualunque veste.

Nella vita privata è stata la compagna del cantante Francesco Renga dal 2004 a 2015, e da lui ha avuto Jolanda nel 2004 e Leonardo due anni dopo. In seguito, nel 2017, si è unita all’allenatore di calcio Massimiliano Allegri, ma anche questa storia si è conclusa, nel 2021.

Ambra Angiolini: la malattia

Forse non tutti sanno che Ambra Angiolini ha sofferto di una delle malattie del secolo, la bulimia. Ha raccontato la sua battaglia a Le Iene: “Avevo 15 anni. Avevo preso spunto da un film, aveva a che fare con questa modella che mangiava nervosamente delle cose e poi inspiegabilmente andava dritta in un bagno e vomitava. Io me la sono ricordata quando la mia testa ha avuto bisogno di un modo per cominciare. Non c’entra niente la bellezza, poi qualcuno ha deciso che era la malattia di chi voleva essere magra. Posso dire che è una stro**ata?”

E ci tiene a precisare che si tratta proprio di una malattia, e non di un disturbo. A salvarla è stata la figlia Jolanda, è guarita quando si è accorta di essere incinta. Oggi il periodo buio è superato ma, ammette, dentro sa che quel mostro c’è ancora, silente.

E l’amore? Con chi è andata a convivere Ambra? Con un attore, Stefano Fresi. Ma senza amore, parliamo di una pellicola di qualche tempo fa in cui i due sono protagonisti, Al posto tuo. In realtà da qualche mese il nome della bella attrice è stato associato al collega Francesco Scianna. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti complici da alcune riviste, ma per ora non sono ancora usciti allo scoperto.