Fiorello beccato a letto con lei: il grave tradimento | La relazione distrutta

Il tradimento del conduttore radiofonico siciliano ha scioccato gli innumerevoli fan. Scopriamo insieme i dettagli.

Non c’è alcun dubbio che Fiorello sia uno dei presentatori italiani più ammirati e amati dal pubblico. Con i suoi programmi ci ha fatto divertire grazie soprattutto al suo carisma e alla sua simpatia. La sua carriera è legata strettamente al mondo della radio anche se non ha mai tralasciato la televisione.

Basti pensare al celebre programma condotto dallo stesso Fiorello alcuni anni fa. Stiamo parlando ovviamente de Il più grande spettacolo dopo il weekend, il varietà di quattro puntate che ha riscosso un enorme successo.

Più recentemente invece l’abbiamo ritrovato sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus. Una coppia alquanto scoppiettante che ha fatto breccia nel cuore di milioni di telespettatori. Nonostante però Amadeus sia stato riconfermato alla conduzione, Fiorello ha scelto di dedicarsi esclusivamente alla radio.

Della sua carriera professionale ormai sappiamo molte cose, ma non possiamo dire lo stesso della sua vita privata. Nell’ultimo periodo sono venuti a galla alcuni particolari che hanno scioccato i suoi fan e sì, si tratta proprio di un tradimento da parte di Fiorello.

Il tradimento

Dal 2003 il conduttore radiofonico è sposato con Susanna Biondo, che si occupa di doppiaggio e post-produzione nell’azienda di famiglia. I due si sono incontrati alla fine degli annui ’90. Lei aveva già una figlia, Olivia avuta dal suo ex marito, l’imprenditore Edoardo Testa.

Nel 2006 invece Fiorello e Susanna hanno accolto la loro prima e unica figlia Angelica. Ma il grande mattatore siciliano prima di convolare a nozze ha avuto diverse importanti relazione. Una fra tutte quella con Anna Falchi, al momento impegnata alla conduzione de I Fatti Vostri, al fianco di Salvo Sottile. Un’accoppiata che si è rivelata vincente visti gli ascolti. Anna e Fiorello si sono conosciuti nel 1994 e fin da subito diventarono una delle coppia più paparazzate dello star system italiano. La storia è durata per circa due anni fino a quando la coppia ha deciso di allontanarsi.

A quanto pare sarebbe stata la Falchi a terminare la relazione a causa del tradimento del conduttore. A quel tempo la ex modella italo-finlandese era impegnata sul set di un film di Dino Risi. Però per il compleanno del suo amato aveva chiesto alcune ore per potersi assentare e festeggiare insieme a lui. E dopo aver preso un volo da Roma a Milano arriva l’amara scoperta. Dopo essere entrata nella casa che i due condividevano, ha trovato Fiorello in compagnia di un’altra donna.