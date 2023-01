Marco Mengoni, la drammatica malattia: da un ospedale ad un altro

Il cantante Marco Mengoni soffre di una malattia che lo porta da un ospedale all’altro, la sua confessione

È uno dei cantanti portati al successo da un talent, Marco Mengoni, precisamente da X Factor, che vince nel 2009. Da quel momento le porte del successo si spalancano e lo portano nel cuore di milioni di fan che lo seguono con affetto. Per due volte calca il palco del Festival Di Sanremo, vincendo nel 2013 con L’essenziale, e i suoi brani volano oltreoceano, dove pure è apprezzato.

Nella sua carriera che oggi tocca i 14 anni ha vinto diversi premi e riconoscimenti, come ai Wind Music Award o agli MTV Europe Music Award, ma la lista è ancora lunga. C’è grande attesa per il suo nuovo brano Due vite che sarà presentato al Festival di Sanremo in partenza tra qualche settimana.

Nella vita privata Mengoni cerca di tenere un profilo basso, non ha mai mostrato nulla e ha detto più volte di voler tenere per sé la sfera intima. Anche se molti sostengono che sia omosessuale, non ha mai dato conferma.

La vita privata

Solo in occasione di un’intervista al Corriere il cantante si è lasciato sfuggire qualcosa: “La mia vita privata, sui social, non mi va di mettercela. Se è privata, non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama […] Noi 30enni siamo messi meglio di chi ci ha preceduto. La mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi e mi dispiace per le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna”.

Insomma come oggi molti amano definirsi, Marco Mengoni sarebbe fluido, ovvero non ha preferenze di genere. in ogni caso, occorre rispettare la sua voglia di privacy. Che però lui stesso ha infranto raccontando di una malattia di cui soffre.

Marco Mengoni: la malattia

Marco Mengoni ha confessato di soffrire di una malattia che lo porta in diversi ospedali, ovvero l’ipocondria. La paura di ammalarsi. Tanto che, ammette, si sottopone continuamente ad analisi del sangue. Ma non è tutto, pare soffra anche di dismorfismo corporeo, cioè vede il suo corpo pieno di difetti e imperfezioni che gli provocano malessere e disagio, completamente diverso da come è in realtà.

Forse questo disturbo potrebbe essere un retaggio del suo passato quando il suo peso era eccessivo, come ha raccontato. Riporta Elle: “Ero e sono tuttora un solitario; allora però mi ero un po’ allargato: pesavo 97 chili. Mi vergognavo molto, non chiamavo gli amici. A contraddistinguere la mia adolescenza è stata la solitudine. Sono stato chiuso in casa per anni, con vestiti larghissimi e capelli lunghi per mimetizzarmi. Ho raggiunto i 105 chili, forse mangiavo per combattere l’insicurezza. Ero un mangiatore seriale di Nutella: una volta ne ho divorato tre chili in una settimana. Ho avuto talmente tante coliche che sono finito anche in ospedale“.