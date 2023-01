Uomini e Donne, altro Trono finisce con un bel “no”: Maria De Filippi e lo studio sono sconcertati

Una grande sorpresa nello studio di Uomini e Donne, uno dei troni finisce con un inaspettato no

Uomini e Donne sta riservando delle grandi sorprese da quando è tornato in onda dopo la consueta pausa natalizia. Le puntante che stiamo guardando in questi giorni sono state registrate settimane fa, per questo motivo le anticipazioni parlano di grosse e inaspettate novità che vedremo nei prossimi giorni.

Al momento i telespettatori hanno assistito all’abbandono del Trono da parte di Federico Dainese che, rimasto con due corteggiatrici, Vincenza ed Elena, per le quali però non sentiva nessun trasporto, come ha confessato anche una volta uscito, a MondoTv24: “Chiesi io di partecipare come tronista, ma continuare adesso non aveva senso. […] Dopo quanto successo con Elena, nella vita normale non sarei mai andata a riprendere una ragazza così. Rimaneva solo Vincenza, con lei mi sono trovato bene ma non avevo quel sentimento forte da dire ‘settimana prossima tu sei la mia scelta, ce la vediamo fuori’. Non c’era quel tipo di trasporto mentale”.

Sul fronte Lavinia invece vediamo che la ragazza proprio non riesce a trovare un punto di incontro con i suoi due corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli. Soprattutto con il primo non fa altro che litigare. La ragazza lo ha accusato di aver passato la notte di Capodanno con la sua ex, e il giovane è sbottato: “Abbiamo degli amici in comune. Caserta è una città di 70mila abitanti, ci sono solo due locali. Non capisco perché mi dici queste cose, sto facendo un percorso qui per conoscerti e mi ritrovo a parlare sempre della mia ex”.

Uomini e Donne: il Trono finisce con un no

Attenzione Spoiler! Secondo le anticipazioni riportate da Uominiedonneclassicoeover, durante la registrazione del 12 gennaio Federico Nicotera, il tronista rimasto, ha portato in esterna la corteggiatrice Alice e le ha presentato il nonno.

Con l’altra ragazza, la bionda Carola, c’è stata una discussione fuori dallo studio nella quale la ragazza ha rivelato che da circa un mese si è resa conto di provare un vero sentimento per il tronista, di essersi quasi innamorata.

Ma le cose cambiano, e a distanza di poche settimane i suoi sentimenti sono cambiati e vanno scemando, tanto da affermare che se eventualmente Federico dovesse adesso sceglierla, gli direbbe di no.

Inoltre i fan di Armando Incarnato possono stare tranquilli, la sua assenza è finita; dopo essere stato ripreso da Maria De Filippi che lo ha accusato di sentirsi un personaggio, il focoso campano si era solo preso una pausa.