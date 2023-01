“Siamo disperati senza risparmi”: Una banca chiude i conti correnti senza preavviso

Negli ultimi giorni una banca molto famosa sta mandando nel panico i suoi correntisti chiudendo all’improvviso i conti corrente senza dare alcuna spiegazione soddisfacente. Gli utenti sono preoccupati per i loro risparmi.

Affidare il proprio denaro a una banca può suscitare sempre una sorta di diffidenza da parte dei correntisti che hanno paura di perdere i loro investimenti. Infatti, una banca molto conosciuta starebbe avendo dei problemi finanziari e per questa ragione alcuni conti degli utenti sarebbero stati improvvisamente chiusi.

Alcuni dei correntisti che hanno investito denaro e risparmi sono disperati. Infatti, sono giorni che non riescono ad acceder al loro denaro e non ottengono alcuna risposta dall’assistenza bancaria. Questo fatto è estremamente increscioso e finalmente anche la stampa se ne sta occupando.

Tra i correntisti si sta diffondendo il panico perché proprio non riescono a capacitarsi di come senza alcun preavviso né alcun tipo di spiegazione in merito, sia stato possibile che i loro conti fossero chiusi, gettandoli nello sconforto più totale. Infatti, non hanno fatto in tempo a mettere in salvo i propri soldi e al momento non riescono ad accedere ai risparmi di una vita.

I poveri correntisti sono stati informati della cosa dopo che il fatto era avvenuto tramite una semplice email. In questa vi era scritto che c’erano stati dei problemi con le condizioni generali del contratto e per questo motivo la banca aveva reputato opportuno chiudere il conto. Tuttavia, sulle condizioni di restituzione del proprio denaro presente sul conto corrente non c’era alcuna menzione. Inoltre, questi poveri utenti non riescono neanche a raggiungere telefonicamente l’assistenza della banca per ottenere maggiori informazioni.

Ecco che cosa sta succedendo in questa nota banca: correntisti preoccupati

La banca in questione è proprio la N26, la famosissima banca online diventata molto popolare negli ultimi anni. Le segnalazioni si sono diffuse soprattutto sulle pagine internet e social, dove i vari utenti si stanno confrontando su quanto sta succedendo. Questo sta veramente spargendo il terrore tra i correntisti che non riescono più ad accedere al loro stesso denaro.

Il problema potrebbe essere imputato alle normative europee antiriciclaggio. Infatti, la banca non sarebbe proprio campionessa di trasparenza e non rispetterebbe le norme vigenti. Già a marzo la Banca D’Italia era intervenuta contro questa istituzione bancaria, impedendole l’acquisizione di nuovi clienti.

Non è chiaro se riusciranno a risolvere il problema in poco tempo e a ripristinare i conti dei poveri correntisti innocenti. Sono in molti a temere di aver perso per sempre il loro denaro.